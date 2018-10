Amazon sube a 15 dólares por hora el sueldo mínimo a sus empleados en EEUU

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y de la historia moderna, no es inmune a la presión. Las prácticas de remuneración y las condiciones laborales en Amazon han colocado al ejecutivo y a su empresa desde hace tiempo en varios puntos de mira de legisladores, economistas expertos en desigualdad y líderes sindicales. El bajo índice de paro en Estados Unidos, por debajo del 4% en EEUU, ha ajustado el mercado laboral, haciendo más difícil para los gigantes comerciales como el suyo atraer a personal para cubrir puestos de trabajo. Y en esa realidad se enmarca el anuncio realizado este martes de que Amazon elevará a partir del 1 noviembre el sueldo mínimo hasta los 15 dólares por hora (12,98 euros).

La subira afectará a sus 350.000 empleados en EEUU, lo que incluye a los que trabajan a tiempo completo y parcial y los que lo hacen a través de empresas de contratos temporales. Se aplicará también en empresas subsidiarias, como la cadena de supermercados Whole Foods.

Hemos escuchado a nuestros críticos, hemos pensado mucho lo que queríamos hacer y hemos decidido que queríamos liderar, ha dicho Bezos en un comunicado de la compañía, en el que también se anuncia que Amazon hará campaña a favor de elevar el sueldo mínimo federal en EEUU, que lleva casi una década estancado en los 7,25 dólares por hora (6,27 euros), aunque en numerosos estados y municipalidades las leyes locales lo sitúan más alto.

El paso dado por Bezos le ha ganado el aplauso incluso de Bernie Sanders, el progresista senador independiente que ha sido uno de sus mayores críticos públicos y que, por ejemplo, había denunciado que las bajas retribuciones en una compañía que ha llegado a superar el billón de dólares en capitalización bursátil fuerzan a muchos empleados a acudir a subsidios de asistencia pública. De hecho, Sanders presentó el mes pasado una iniciativa legislativa en la que pedía subir el sueldo mínimo o tasar a empresas como Amazon por cada dólar de los programas públicos a los que se veían forzados a pedir ayuda sus empleados, parte de la creciente clase de "trabajadores pobres"en todo el mundo.

"Lo que ha hecho hoy no es solo enormemente importante para los cientos de miles de empleados de Amazon, bien podría ser un disparo que se oye en todo el mundo, ha dicho Sanders usando la frase de un poema de Ralph Waldo Emerson sobre el principio de la revolución estadounidense. No hay razón para que otras corporaciones con beneficios en la industria de la comida rápida, las aerolíneas o el comercio no hagan lo mismo. Y la pipa de la paz la ha sellado también Bezos en un tuit.

De momento la medida afecta a 350.000 empleados de Amazon en EEUU, incluyendo 100.000 temporales. También 37.000 trabajadores en el Reino Unido verán subir sus salarios por hora, a 10,5 libras (11,8 euros) en Londres y 9,5 libras (10,67 euros) en el resto del país. Para el resto de la plantilla mundial de Amazon, que tiene un total de 575.000 empleados en todo el mundo, por ahora no hay noticias de mejoras salariales pero, quizá, sí hay esperanza.