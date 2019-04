Así entrenan los soldados británicos: Disparando a una imagen de Jeremy Corbyn

Las reacciones no se han hecho esperar luego de la publicación de un vídeo en las redes sociales, en donde cuatro soldados británicos realizan sus prácticas de tiro de manera rutinaria, pero lo polémico de la situación es que disparaban a un retrato de Jeremy Corbyn.

Este vídeo de 25 segundos y que aparentemente fue grabado en un 'compound' en Kabul (Afganistán), se ve a los oficiales apuntar y disparar balas de pintura al objetivo, que al final se ve que es precisamente el rostro del líder del Partido Laborista británico y está grabación fue titulada "satisfecho con esto".

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj