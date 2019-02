Así está la situación en Venezuela hoy

Venezuela se estanca en la crisis, con los partidarios de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó a la gresca y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional. Mientras tanto, la ayuda humanitaria comienza a llegar al país sudamericano.

NICOLÁS MADURO

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó este jueves una carta abierta que dirigirá al pueblo de Estados Unidos y en la que pide por la paz de su país y por que el Gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, saque sus "manos" de Venezuela. "A cabo de firmar por la paz, acabo de firmar por la soberanía sagrada de Venezuela en apoyo al derecho a la independencia, a la autodeterminación", dijo tras rubricar la misiva en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas, asiento de los poderes públicos. Maduro, en el poder desde 2013, enfrenta el desafío del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien hace 15 días dijo que asumió las competencias del Ejecutivo como presidente encargado ante la "usurpación" que, considera, hace el líder chavista de la primera magistratura.

JUAN GUAIDÓ

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este jueves en Caracas con el embajador de España en el país, Jesús Silva, así como "diferentes embajadores europeos" que, según ha indicado, le han reiterado su apoyo para que el país celebre "elecciones libres". "Nos reunimos con diferentes embajadores europeos, ratificándoles nuestra ruta para lograr el cese de la usurpación, ayuda humanitaria y los canales para que llegue a los más necesitados", ha escrito Guaidó en Twitter. Ellos, por su parte, "nos reiteraron su apoyo para que logremos elecciones libres, justas y transparentes", ha añadido.

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, consideró que el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela "no es una iniciativa útil" y solo servirá para prolongar más tiempo en el poder a Maduro. En una rueda de prensa en Washington, Araújo consideró que ese grupo, integrado por países europeos y latinoamericanos, parte de "premisas equivocadas" al considerar que Maduro tiene la misma legitimidad que el jefe del Parlamento Juan Guaidó, que el 23 de enero se declaró presidente interino de Venezuela. "Se parte de la premisa de igualdad entre el Gobierno legítimo de Guaidó y la dictadura de Maduro. Como ha mostrado el pasado, esa iniciativa no prosperará, solo prolongará la dictadura de Maduro y creará dudas sobre la transición", afirmó Araújo. En el otro extremo, su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que su país no se suma al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, porque "por mandato constitucional" no puede apoyar "la injerencia política en otros países".

El lunes, España y otros países europeos, incluidos Francia, Alemania y Reino Unido, reconocieron a Guaidó como mandatario interino tras expirar el plazo de ocho días que habían dado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que convocara elecciones presidenciales anticipadas. La Unión Europea, por su parte, ha creado un grupo de contacto internacional sobre Venezuela con el propósito de propiciar dichas elecciones, pero ha rehusado reconocer a Guaidó, esgrimiendo que el bloque comunitario solo reconoce estados, no gobiernos.

SITUACIÓN EN LAS CALLES

Aproximadamente 25.000 venezolanos cruzan diariamente la frontera con Colombia por la ciudad fronteriza de Cúcuta, según Acción contra el Hambre. Aunque el 89% regresa a Venezuela tras adquirir bienes de primera necesidad, al menos 3.000 de estas personas entran cada día "con vocación de permanencia en Colombia" o con el objetivo de proseguir su migración a otros países. Según la organización humanitaria, se estima que hay un gran número de migrantes no registrados, ya que aunque existen ocho pasos oficiales entre Venezuela y Colombia, también hay más de 300 accesos informales con tránsito de población diario.

AYUDA HUMANITARIA

Los primeros camiones con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela llegaron este jueves a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde las autoridades de los tres países ya trabajan en la logística para su entrega. En total fueron nueve camiones, dos grandes y siete pequeños, los que entraron en el puente internacional de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela y que es también uno de los centros de acopio anunciados por Guaidó, para recibir la ayuda.