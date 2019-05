Asia Bibi abandona Pakistán seis meses después de quedar absuelta de blasfemia

Asia Bibi, la mujer cristiana que pasó ocho años en el corredor de la muerte y fue absuelta en octubre del 2018 de la condena a pena de muerte por blasfemia, ha abandonado Pakistán, según ha contado al diario local Dawn un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní.

"Asia Bibi ha salido del país. Es una persona libre y viaja por voluntad propia", ha asegurado el responsable del Ministerio de Exteriores paquistaní, que no ha querido concretar a qué país se ha dirigido la mujer.

Asia Bibi quedó absuelta de la condena por blasfemia por decisión del Tribunal Supremo de Pakistán el 31 de octubre de 2018, tras haber pasado ocho años en el corredor de la muerte. Su absolución provocó protestas de grupos políticos y religiosos.

DIVISIÓN

Bibi fue condenada en el 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante y siempre ha defendido que no cometió blasfemia alguna.

Su caso generó malestar entre los cristianos de todo el mundo y fue una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron asesinados, uno de ellos el gobernador de Punyab, Salman Tasir, asesinado por su propio guardaespaldas.