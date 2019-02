Los 'chalecos amarillos' denuncian la violencia policial

Los "chalecos amarillos", el movimiento contestatario que ha agitado la política francesa desde que comenzó en noviembre de 2018, se volcó este sábado en denunciar la violencia policial en varias protestas, como la de París, en la que se registraron momentos de tensión.

La manifestación parisina vivió altercados entre manifestantes y policía, que lanzó gases lacrimógenos y pelotas de goma, en la céntrica plaza de la República, donde se reunieron miles de participantes procedentes de la plaza de Daumesnil, donde había comenzado al mediodía la marcha que recorrió unos seis kilómetros por la capital francesa.

Se registraron 30 detenciones y un sindicato estudiantil denunció que un joven resultó herido por una pelota de goma, pero según los manifestantes fueron más.

Según el Ministerio del Interior, en toda Francia hubo 58.600 participantes, menos que los 69.000 del sábado anterior. Entre las movilizaciones más numerosas destacaron la de París, en la que los medios franceses estimaron una afluencia de 13.800 personas, y la de Valence (sureste), con 5.400.

Dimisión de Macron

"La violencia policial es insoportable. Nos prohíben manifestarnos y nos disparan sin ninguna razón. Hay una gran represión. Hay muchos heridos. Nacimos como un movimiento pacifista y no se entiende esa violencia", dijo a Efe M. Leduc, de 36 años, uno de los integrantes de la protesta de París.

Los miles de participantes que partieron de Daumesnil denunciaron que los "chalecos amarillos" son objeto de acciones desproporcionadas por parte de las fuerzas del orden y muchos de ellos rindieron tributo a los heridos en las últimas semanas.

Jérôme Rodrigues, uno de los símbolos del movimiento desde que denunció haber sido herido en el ojo derecho por un proyectil policial, se sumó a la protesta entre vítores de los activistas. Rodrigues, subido a una tarima, pidió la dimisión del presidente francés, Emmanuel Macron, e incentivó a los manifestantes al inicio de la marcha, en la que figuraron varios líderes de facto del movimiento, entre ellos el camionero Eric Drouet.

"Las pelotas de goma no se utilizan de manera correcta, por lo que queremos que se prohíban (...). Queremos destacar en esta protesta a los heridos, porque los medios de comunicación los ignoran", declaró a Efe Drouet, quien calculó más de 100 heridos en el ojo por los disparos policiales, algunos de ellos con lesiones irreversibles. "El Estado los ha dejado en total abandono", denunció el treintañero, quien estuvo en el origen de la organización de la primera gran protesta nacional del movimiento, el pasado 17 de noviembre.

Pelotas de goma

La manifestación de este sábado sucede un día después de que el Consejo de Estado amparase que la policía pueda usar pelotas de goma para controlar posibles altercados en estas manifestaciones. Desde el 17 de noviembre, han sucedido numerosas enfrentamientos violentos durante las marchas, el más célebre el del 2 de diciembre, cuando fue saqueado el Arco del Triunfo parisino.

La movilización de este sábado también coincide con la presentación de varias listas a las elecciones europeas de mayo de grupos que se reivindican como miembros de "chalecos amarillos".

Drouet, un asiduo a los debates televisivos erigido en figura de los activistas por su detención a inicios de enero, aseveró que las listas presentadas "no son representativas" del movimiento. "Nosotros no estamos en ese debate (presentarse o no a las europeas). Esas listas tienen toda la libertad a presentarse a título personal, pero no con el nombre de los 'chalecos amarillos', por eso les hemos pedido que retiren esa denominación", adujo el camionero.