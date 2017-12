El chavismo se presenta solo a las elecciones municipales

En medio de un panorama económico desolador, agravado por el problema de la deuda externa, unos 19,7 millones de venezolanos están llamados a elegir este domingo a 335 alcaldes en todo el país. En el estado noroccidental de Zulia se realizan nuevamente los comicios para gobernador porque el candidato que había ganado, perteneciente a la oposición, no pudo asumir al negarse a jurar su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente. El chavismo espera un triunfo tan arrollador como anómalo en las municipales: los partidos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) decidieron no ir a las urnas al considerar de que no existen garantías de transparencia.

Los observadores internacionales descartaron sin embargo la posibilidad de un fraude. La negativa de la MUD muestra la complejidad del proceso político venezolano. De un lado, participa con desgana de los débiles intentos de retomar el diálogo con el Gobierno para encontrar una salida de la crisis. Pero, al mismo tiempo, las divisiones de la coalición debido a una falta de estrategia clara la llevan a abstenerse de esta pelea electoral.

“Con [los partidos] Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática fuera de la contienda activa, el chavismo no solo tiene vía libre para detener el avance opositor en las cuotas de poder municipal sino que volverá a desplegar su maquinaria y su estrategia de control social pensando en la teórica elección presidencial del 2018”, señaló Eugenio Martínez en el portal Prodavinci. Además de los seguidores del presidente Nicolás Maduro, en estos comicios presentan candiatos una serie de partidos menores, de alguna u otra manera cercanos al chavismo.

Conseguir 5,5 millones de votos

En las elecciones regionales de octubre pasado, el partido oficial logró un 53,44% de los votos, 719.506 sufragios más que la MUD. El Gobierno aspira al menos a preservar el umbral de 5,5 millones de sufragios, y por eso llamó a la ciudadanía a votar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió a los venezolanos que ratifiquen “su compromiso con la independencia”. Las elecciones tienen lugar en un contexto de enormes dificultades económicas y financieras. La calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) acaba de declarar impagos los intereses de otros dos bonos de deuda externa por 183 millones de dólares, al expirar los 30 días de período de gracia en los que se encontraban. No es la primera vez que S&P alertan de una situación crítica. Y se supone que tampoco será la última.