Cientos de policías hondureños se rebelan y se niegan a reprimir a los manifestantes

Cientos de policías hondureños se han sumado a los manifestantes de la oposición que denuncian el fraude en las elecciones del pasado 26 de octubre. Los agentes han expresado su negativa a aplicar el estado de emergencia y a tomar medidas enérgicas contra quienes salen a la calle a protestar.

Los miembros de las llamadas 'Cobras', unidades de la policía antidisturbios, apoyadas por otros oficiales de policía, han abandonado sus cuarteles, ubicados en el norte de Tegucigalpa, la capital, para manifestar su negativa a aplicar el toque de queda y reprimir a los manifestantes que han protestado desde la semana pasada en contra de las urnas.

Cientos de personas en el vecindario corrieron a aplaudir, algunas con pancartas con el lema "Me encanta la policía". "La verdad es que ya no queremos luchar contra la gente", dijo uno de los policías a AFP, con la cara cubierta con un pasamontañas.

"Que no haya más muerte"

"Lo que exigimos es que la paz se asiente, que este problema se resuelva y que no haya más muertes, no más sangre", agregó un policía a la AFP, aludiendo a enfrentamientos postelectorales que han causado ya al menos siete muertos. Las autoridades dijeron que la policía protestaba por cuestiones salariales.

El lunes, las autoridades electorales anunciaron que finalmente habían terminado de contar las votaciones presidenciales, al 99,96%, pero se negaron a designar un ganador debido a posibles recursos. Los resultados le dan al presidente de derechas, Juan Orlando Hernández, la ventaja con el 42.98 por ciento de los votos, en comparación con el 41.39 por ciento del opositor y presentador de televisión Salvador Nasralla.