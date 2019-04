El cómico Zelenskiy, favorito para ocupar la presidencia de Ucrania

El actual presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha logrado remontar los pésimos augurios que le concedían las encuestas hace menos de dos meses y pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania. Pero ahí podrían acabarse las buenas noticias para él, tras comprobarse durante el recuento la amplia ventaja que mantiene su contrincante,el humorista Volodymyr Zelenskiy, superior a los 14 puntos.

Además, de caraa la segunda vuelta, según las primeras encuestas dadas a conocer, los votantes de otros candidatos eliminados se inclinan mayoritariamente por Zelenskiy, en especial los de Yulia Timoshenko, con más del 42,8% y los de Yuri Boiko, un 51,6%. Todo ello hace prever a los analistas que el comediante podría hacerse con la victoria cuando los ucranianos vuelvan a las urnas dentro de tres semanas.

#Ukraine elections: projections toward the run-off. #Zelenskiy can win big. pic.twitter.com/cPzOOFy44X