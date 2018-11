La conmovedora prueba de vida de un secuestrado: 'cuiden a mi mamá'

La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó el lunes una prueba de vida del ingeniero Rafael Andrés Riaño, trabajador de la compañía petrolera Ismocol, quien fue secuestrado hace diez meses en la frontera con Venezuela.

"El mensaje es para mi familia, decirles que los quiero mucho, uno empieza a valorar aquí momentos que deja de lado. Quiero a agradecerle a mis hermanos, sé que han estado pendientes de mí", dice Rafael en el video de prueba entregado por el grupo guerrillero a sus familiares.

Custodiado por dos guerrilleros, usando una camiseta azul oscura y una gorra, y teniendo de fondo una bandera del ELN, Rafael dijo que hace escasos días tuvo la posibilidad de acceder al mensaje que uno de sus hermanos le envío, y señaló que se encuentra bien físicamente.

Yo he estado bien, no se preocupen, el tema de la migraña que a ustedes les preocupa ha estado bien, me han dado medicamentos, físicamente estoy bien y he recibido buen trato afortunadamente", adujo el ingeniero en el video, pidiendo además a sus familiares paciencia.

Esta es la primera prueba de vida que se conoce del ingeniero, quien fue secuestrado el pasado 13 de enero en las oficinas de Ismocol en el municipio de Saravena, que forma parte del departamento de Arauca.

En ese momento el hecho se lo atribuyó Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido con el alias de "Pablito", comandante del ELN en la zona y sobre quien pesa una circular roja de Interpol por los delitos de secuestro simple agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El presidente colombiano, Iván Duque, ha condicionado el futuro de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, actualmente suspendidos, a que esa guerrilla libere a todos los secuestrados y cese las actividades delictivas.

Cabe recordar que el ELN también mantiene bajo su poder desde el pasado mes de marzo en el departamento de Arauca al hijo del ex gobernador de ese departamento, José Leonardo Ataya, actual gerente de la Empresa de Servicios Públicos. Sobre él, se dice que también fue llevado hacia Venezuela.