Los demócratas de EEUU debaten iniciar un proceso de destitución a Trump

La polémica entre el Partido Demócrata de Estados Unidos y el presidente del país, Donald Trump, está de nuevo servida. Mientras que los demócratas debaten si iniciar un juicio político o no al mandatario tras la publicación de una versión censurada del informe de la investigación sobre la trama rusa, Trump les lanza tuits furiosos. "No cometí ningún delito (sin colusión, sin obstrucciones), así que no podéis despedirme", ha escrito el presidente en su red social predilecta.

La publicación de este documento suscita dudas entre las filas demócratas sobre una posible obstrucción a la justicia por parte de Trump, según han expresado algunos dirigentes del Partido Demócrata como los jefes de dos comités de la Cámara Baja del Congreso, Adam Schiff en el de Inteligencia y Jerrold Nadler en el Judicial. En declaraciones televisivas a 'ABC News', Schiff no ha descartado un posible proceso de destitución contra Trump aunque se ha mostrado pesimista de que pueda prosperar.

Despite No Collusion, No Obstruction, The Radical Left Democrats do not want to go on to Legislate for the good of the people, but only to Investigate and waste time. This is costing our Country greatly, and will cost the Dems big time in 2020!