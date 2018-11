España pide garantías para Gibraltar para aprobar el acuerdo del 'brexit'

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha pedido este lunes en Bruelas hoy que la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido deje claro que las negociaciones sobre Gibraltar quedan fuera del ámbito de la UE, para poder respaldar el borrador de acuerdo sobre el 'brexit'.

La primera ministra británica, Theresa May, "ha dicho que no aprobará el acuerdo de retirada hasta que no tenga la relación futura; pues nosotros lo mismo, hasta que no sepamos lo que dice, tampoco vamos a aprobar el acuerdo de retirada", ha afirmado Borrell ante la prensa durante un Consejo en Bruselas.

"Las dos cosas son piezas complementarias", ha subrayado, en referencia, por un lado, al acuerdo alcanzado el miércoles, y, por otro, a la declaración política que los países ultiman, con las directrices sobre la relación futura entre Londres y el bloque comunitario.

Antes, en una entervista a Onda Cero, el ministro ha advertido que hay que estar preparado para "sorpresas de última hora". Dadas las consideraciones que han expresado distintos países del bloque sobre el borrador del acuerdo, el ministro ha admitido que el acuerdo puede que "no sea tan pacífico como se presenta".