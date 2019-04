La Eurocámara cede y acepta definir a Gibraltar como 'colonia'

El reglamento sobre exención de visados para los británicos que se desplacen al territorio comunitario para estancias cortas en caso de brexit sin acuerdo, una de las pocas medidas de contingencia que les quedaban a los 27 por aprobar, ya tiene vía libre. Tras semanas de rifirrafe político, la comisión de libertades, justicia e interior del Parlamento Europeo ha aceptado el texto que define, por primera vez en una normativa de la UE, a Gibraltar como colonia de la Corona británica.

El acuerdo, aprobado en la comisión de libertades con 38 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones con muchas críticas del bando de los euroescépticos contra España, ha sido posible tras la decisión adoptada este lunes por los coordinadores de la comisión de libertades de apartar al ponente del texto, el laborista británico Claude Moraes, que durante semanas ha batallado para impedir que el texto recogiese la citada denominación del Peñón al considerar que podría alimentar la posición española en la disputa sobre la soberanía de la roca.

El estancamiento de las negociaciones y, sobre todo la negativa de Moraes a hacerse a un lado, llevó a populares y socialistas a negociar una salida diferente. Forzaron la destitución de Moraes y nombraron a un ponente y negociador alternativo, el vicepresidente de la comisión de libertades, el socialista búlgaro Sergei Stanishev, en un movimiento inusual en la cámara que ha sido afeado por varios grupos políticos. Stanishev recogió el testigo el lunes y el martes representó al Parlamento Europeo en la sexta y última ronda de negociaciones con el Consejo, tras los cinco trílogos previos fallidos.

SEIS RONDAS DE NEGOCIACIONES

Según ha explicado el búlgaro durante la comisión celebrada este miércoles, durante la ronda negociadora quedó patente la falta de voluntad de los gobiernos europeos por modificar el texto, por lo que ha decidido someter a votación la propuesta que incluía la denominación de Gibraltar como colonia. No es ningún secreto que las negociaciones han estado bloqueadas por una nota a pie de página sobre Gibraltar pero al final ha sido el Parlamento quien ha demostrado responsabilidad y ha puesto los intereses de los ciudadanos por delante. La estrategia irresponsable del Consejo mina seriamente el espíritu de cooperación sincera entre las instituciones de la UE y espero que no se repita en el futuro, ha avisado Stanishev.

"Voy a votar a favor del informe pero la forma en que ha sido gestionado en el Consejo me deja mal sabor de boca", ha avisado la liberal holandesa, Sophie in'tVeld. "Aquí de lo que se está hablando es de las próximas elecciones de España", ha criticado el euroescéptico británico James Carver. El visto bueno de la comisión de libertades, tras el acuerdo político cerrado por los negociadores del Consejo y la Eurocámara, despeja el camino al reglamento que podrá concluir su tramitación a tiempo el pleno se pronunciará este jueves- para que pueda aplicarse desde el 12 de abril si finalmente el Reino Unido sale de la UE sin acuerdo.

NOTA A PIE DE PÁGINA

La propuesta original de la Comisión Europea sobre la exención de visados no incluía ninguna mención a Gibraltar y fueron los gobiernos de la UE quienes, a petición de España, incluyeron una nota a pie de página después de que la comisión de libertades de la cámara aprobara su posición. Los problemas empezaron cuando comenzaron las negociaciones interinstitucionales y Moraes se negó a aceptar la referencia. El jefe de filas de los populares españoles, Esteban González Pons, ha celebrado el desenlace porque España ha logrado un apoyo fundamental de las instituciones europeas en el contencioso sobre Gibraltar al considerar este territorio, en la normativa sobre visados tras el brexit, una colonia de la corona británica, ha valorado. A su juicio, con esta batalla política ha quedado claro que "la UE respalda a España, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo".

Una vez que entre en vigor, los ciudadanos británicos que viajen a la UE hasta un máximo de 90 días, en un período de 180 días, no tendrán que solicitar visado. El texto especifica, no obstante, que la medida solo se aplicará si hay reciprocidad por parte del Reino Unido para los nacionales del resto de Estados miembros. El voto es un paso importante para garantizar el derecho a viajar sin visado de los ciudadanos europeos y británicos tras el brexit, especialmente en caso de no acuerdo, ha destacado Stanishev.