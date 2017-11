Instrumentos de tortura a la venta en una feria de seguridad en Paris

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la venta de instrumentos ilegales de tortura en la feria militar y de seguridad internacional Milipol, que se celebra en la capital francesa, Paris. La exposición, que acoge a más de 1.000 expositores de 43 países, ha empezado este miércoles y durará hasta el viernes.

Porras con púas, chalecos que lanzan descargas eléctricas y grilletes pesados son algunos de los instrumentos, fabricados mayoritariamente por empresas chinas, que la feria ha puesto a la venta.



La organización humanitaria ha alegado que la importación y exportación y la exhibición en salones profesionales de este material están prohibidas en la legislación de la Unión Europea (UE) desde el 2016.

Our researchers have found gruesome illegal torture equipment on sale @Milipol_Paris including spiked batons, spiked electric shock riot forks, electric shock vests and heavy leg irons.



EU rules are being flouted in the heart of #Paris. pic.twitter.com/ggikFKkyx7 — Amnesty EU (@AmnestyEU) 22 de noviembre de 2017

La oenegé ha exigido a las autoridades francesas que investiguen la importación de estos artículos y que apliquen las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley europea. La asesora de Amnistía para el control de armas, Ara Marcen Naval, ha acusado a Francia de saltarse la ley y de “admitir un mercado para los torturadores”. AI también ha pedido a los responsables de la organización de esta feria que retiren el material de tortura de los estands.

Reacción de la UE

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ha publicado en su cuenta de Twitter que el hallazgo de estos artículos es “una violación flagrante de la ley de la UE” y ha pedido a Francia que “lo investigue con urgencia”.

Spiked batons, electric shock cuffs, leg irons - torture tools promoted at a trade fair in the heart of Europe. Simply awful. This appears to be a blatant violation of EU law and I fully expect French authorities to urgently... 1/2 — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 22 de noviembre de 2017