Joe Biden se suma a la carrera presidencial demócrata de EEUU

La esperada candidatura de Joe Biden se ha oficializado este jueves. Con un vídeo de casi tres minutos y medio de duración donde el foco está puesto en la denuncia de Donald Trump y la reivindicación de la idea y los valores centrales de Estados Unidos, el antiguo senador y vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama ha confirmado finalmente que buscará la nominación demócrata para las presidenciales de 2020, una carrera con 20 aspirantes ya.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3