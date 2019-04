Juan Guaidó advierte a Cuba que ya no les dará más petróleo venezolano

La presión desde el exterior ha sido inminente en Venezuela y este viernes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 34 cargueros de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y las empresas Ballito Shipping Incorporated y ProPer In Management Incorporated, dedicadas al transporte del petróleo venezolano a Cuba.

Por lo que el sábado, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 país en el mundo, mencionó que ya no le dará más petróleo a Cuba: "Se acabó el chuleo (el aprovechamiento) al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir, que no permitimos (...), es la que quiere hacer su G2 Cubano en Venezuela", mencionó en una reunión en Caracas.

"No vas a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares, para investigarlos, para averiguarlos", sentenció,

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó estos impuestos de inaceptables, mientras que el gobierno de Díaz-Canel lo ratificó como un "acto de extraterritorialidad".