Los líderes musulmanes atribuyen la masacre a la ola de islamofobia

Líderes políticos de países musulmanes expresaron su indignación por la masacre perpetrada este viernes en dos mezquitas en Nueva Zelanda. Varios de ellos atribuyeron lo ocurrido a la creciente "islamofobia".

Mientras los gobiernos de Asia y Oriente Próximo se apresuraban a intentar determinar cuántos de sus ciudadanos habían muerto o resultado heridos en el ataque de la ciudad de Christchurch, otros líderes expresaron su indignación por el hecho de que el ataque se produjera durante las oraciones del viernes.

"Culpo de estos ataques terroristas cada vez mayores a la actual islamofobia posterior al 11-S (donde) 1.300 millones de musulmanes han sido culpados colectivamente por cualquier acto de terror", publicó el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en las redes sociales.

