Mauricio Macri: "Es una noticia que nos produce un enorme dolor"

El presidente argentino Mauricio Macri se tomó cinco minutos para explicarle al país y al mundo que su Gobierno emprenderá "investigaciones serias" para conocer "toda la verdad" de lo sucedido con el submarino ARA San Juan, encontrado en las profundidades del Atlántico Sur después de 366 días de búsqueda. Macri decretó tres días de duelo nacional para homenajear a los 44 tripulantes del sumergible, cuyo hallazgo, dijo, es una “una noticia que nos produce un enorme dolor”. El jefe de Estado destacó el “heroísmo” de las víctimas. Ellos había elegido "una profesión de riesgo" y "dedicaron su vida a cuidarnos".

Los familiares de los tripulantes han expresado su desazón por la reticencia del Gobierno a sacar al submarino de las profundidades alegando cuestiones operativas, técnicas y también de costo económico. Macri les dijo no obstante que las madres, espojas e hijos de los que murieron al implosionar el sumergible "no están solos" y "cuentan conmigo desde el primer día" así como "personas de todo el mundo que han rezado por ustedes".

De acuerdo con la empresa norteamericana Ocean Infinity, los restos del ARA San Juan estaban a más de 800 metros de profundidad y, como recordó luego el mismo Macri, "en un área cercana adonde se había reportado por última vez".

Los familiares de los tripulantes no están conforme con los mensajes de las autoridades. Ellos hicieron su propia ceremonia en la base Naval de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de la capital argentina. Alló recordaron sus nombres, entonaron el himno nacional y rezaron un Padre Nuestro. "Queremos que el Gobierno, con colaboración de la jueza, pueda refllotar el submarino. No nos conformamos con imágenes. No queremos que queden abandonados en el mar. Tenemos ahora una segunda lucha", dijo uno de los presentes. Según otro de los testimonios, "el Gobierno no se hizo cargo de la situación. Se lavaron las manos ampliamente. No nos atendieron".

Diputados y senadores de distintos partidos políticos opositores consideraron que el Congreso debe tener un papel en la investigación de lo ocurrido con el submarino. Sin embargo, el senador Miguel Pichetto llamó a no "hacer política con el dolor" ni tratar de capitalizar la tragedia con beneficios partidarios.