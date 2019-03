May admite que no tiene suficientes apoyos para someter el acuerdo del 'brexit' a otra votación

La primera ministra británica, Theresa May, ha admitido que no tiene apoyos suficientes para someter a votación en el Parlamento británico el acuerdo de salida de la UE consensuado con Bruselas con las garantías que la Cámara lo apruebe. "Sigo teniendo conversaciones con miembros de la Cámara para construir apoyos y llevar a votación el acuerdo esta semana y garantizar el 'brexit'", ha manifestado May durante una intervención en la Cámara de los Comunes. "Si no podemos, el Gobierno se comprometió a encontrar una mayoría alrededor de una vía para avanzar", ha añadido la 'premier'.

"Si la Cámara no aprueba el acuerdo esta semana y no está preparada para ver al Reino Unido marchar sin un acuerdo querrá decir que habrá una prórroga larga, deberá participar en las elecciones europeas y no tendremos garantías de un 'brexit'" , recordó May . El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, acusó May de "ignorar grandes partes del país" e hizo referencia a las movilizaciones masivas en Londres durante el fin de semana pidiendo que se detenga el 'brexit' de forma unilateral. "Ahora que ha admitido que no le salen los números, ¿aceptará que el acuerdo está muerto y que es una pérdida de tiempo dar la misma respuesta por tercera vez?", le replicó Corbyn sobre una posible tercera votación.