Michelle Obama promueve el registro de votantes en mitin de Miami

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama encabezó hoy un mitin en Miami para promover el registro de votantes, a diez días del vencimiento del plazo de inscripción para las elecciones de medio término del 6 de noviembre.

Durante un acto celebrado en el Watsco Center de la Universidad de Miami, Obama instó a combatir las bajas tasas de votantes de los últimos procesos electorales y recordó que votar es un derecho fundamental y "la única forma de cuidar" el futuro de los ciudadanos.

"Votar es la única manera de asegurar que tus preocupaciones importan, punto", enfatizó Obama, durante un acto no partidista en el que resaltó que la campaña para promover el ejercicio del voto de la que forma parte, "When We All Vote" ("Cuando todos votamos"), no se alinea con ningún candidato.

INSTA AL REGISTRO DE VOTANTES



Ante cientos de personas que se dieron cita en el coliseo, la exprimera dama manifestó que Estados Unidos vive un ciclo político que "no refleja nuestros valores" y eso en gran medida se debe a que una gran parte de la población no participa en los procesos electorales.

"Es agotador y, honradamente, deprimente", reconoció en su discurso sobre la aparición de candidatos que no necesariamente comulgan con los valores estadounidenses.

"¿Por qué darías a un extraño el poder de tomar decisiones que afectan tu vida?", interrogó Obama, quien no mencionó a ningún miembro de la actual Administración en la Casa Blanca.

En cambio, la exprimera dama recordó a su padre, quien dijo que votó en cada uno de los procesos electorales de Chicago a lo largo de dos décadas, porque era su obligación como padre de familia.

"Imaginen el tipo de escuelas que podremos tener para nuestros hijos", el tipo de líderes y el nivel de respeto y dignidad para todos los ciudadanos, sin importar en qué trabaja o si es una mujer, si todos votaran, sugirió.

"Quizás en el futuro tu voto y el de tu hermano decidirá una elección", señaló luego, tras aludir a procesos electorales recientes en Florida en los que el pleno de municipios locales fueron decididos por unos cuantos votos.

La de Miami es la segunda participación de Michelle Obama en esta campaña, tras un acto celebrado el domingo en Nevada.