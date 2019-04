La mujer que se ha convertido en símbolo de las protestas en Sudán

Una mujer se ha convertido en el símbolo de las multitudinarias protestas en Sudán en contra del presidente, Omar al Bashir. Subida sobre un vehículo y rodeada de numerosos manifestantes, la mujer entona cánticos y es respondida por la multitud con gran entusiasmo.

El vídeo del momento se ha viralizado en las redes sociales, que ya la han bautizado con el nombre de 'Kandaka', que significa 'reina de Nubia', región situada al sur de Egipto y norte de Sudán asentada en el valle del Nilo que fue una especie de virreinato del Antiguo Egipto. Se la conoce también por el nombre de 'Tai-Seiti', la tierra de la gente del arco, por su población difícil de doblegar debido a su habilidad con el arco y la flecha.

La mujer, identificada por los medios árabes como Ala'a Salah, canta 'Thawra', que significa 'revolución'. Bajo estas líneas, otro vídeo de ella que circula por las redes.

#Sudan : It is outrageous how interntional media is ranking the news about the Sudanese uprising. #Racism in media & interntional attention. All support & solidarity. #يسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/3qvyg9Gscg

La educadora interreligiosa Hind Makki ha analizado en Twitter algunos detalles de la imagen, como su vestimenta y sus grandes pendientes con forma de luna.

I've been seeing this pic on my #Sudan_Uprising TLs today and it's amazing. Let me tell you why. pic.twitter.com/Gt6Otvj0Al