Un día antes de la celebración del Día de la Mujer, una intervención del eurodiputado polaco Stanislaw Zoltek, líder de la Nueva Derecha, ha vuelto a evidenciar el largo camino por recorrer en materia de igualdad.

"Creo que obligar a todas las mujeres a desempeñar la función de los hombres y que los hombres hagan lo que tengan que hacer las mujeres no ayuda a ningún sexo, yo prefiero la situación en la que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Si quieren cambiar de sexo, pues muy bien, me parece justo pero no obliguen a las mujeres que son felices siendo mujeres a que intenten ser hombres".

La intervención se ha producido en el marco del debate de un estudio sobre género y presupuesto presentado por la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal. Fue la misma eurodiputada la que dio la réplica a su colega polaco: "En ningún caso, una mujer quiere reemplazar el trabajo de un hombre ni un hombre el de una mujer, porque, para empezar, aquí no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres y de los hombres".