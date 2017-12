La policía le detiene y sus seguidores lo liberan: así ha sido el arresto del opositor Saakashvili en Kiev

El expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, devenido opositor al actual presidente de Ucrania, ha vivido esta mañana una rocambolesca situación. Primero, ha sido arrestado bajo la acusación de golpismo por el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU), que para detenerlo entraron por el tejado de su vivienda.

Saakashvili fue arrestado bajo la sospecha de "intentar derrocar al Gobierno" del presidente Petró Poroshenko. Una vez bajo arresto, fue introducido a trompicones en el furgón policial, pues no paraba de dar consignas a sus seguidores, que se habían agolpado ante su vivienda. Los agentes tuvieron que forcejear y meterlo brutalmente en el vehículo.

Watch: Here's the moment when Ukrainian security forces arrested Georgia's former president Mikheil Saakashvili following a rooftop chase in downtown Kiev. Protesters later freed him from a police van https://t.co/HMKrgiCDJw pic.twitter.com/L5SaaF5RiX