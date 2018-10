El senador demócrata por New Jersey Cory Booker recibe el 11 paquete sospechoso

Un paquete sospechoso ha llegado al correo del senador estadounidense Cory Booker esta mañana. Es el 11 artefacto que llega a demócratas destacados y críticos con el presidente de EEUU Donald Trump.

El último paquete fue enviado desde Florida y llegó a la residencia del senador por New Jersey, según informó el FBI en Twitter.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.