Un tiroteo deja un policía muerto y otros cuatro heridos en EE.UU

Al menos cinco agentes de las fuerzas del orden han sido tiroteados en Carolina del Sur (EE.UU.). Uno de los agentes murió. Tres de los heridos eran agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Florence y otros dos eran policías de la ciudad, informó Glenn Kirby, el subjefe del despacho del alguacil.

Según un reporte de WBTW, afiliada de la televisora CNN, uno de los policías murió en el incidente.

Sin dar detalles de lo ocurrido, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, lamentó el tiroteo en su cuenta de Twitter y pidió oración.

Hasta el momento, se desconoce la magnitud de las heridas de estos funcionarios.

John Wukela, vocero de la ciudad de Florence, explicó a los medios que los agentes acudieron al lugar tras ser llamados y al llegar, fueron atacados a disparos.

Las autoridades han informado de que el tiroteo ocurrió en Vintage Place, un vecindario del oeste de la ciudad.

Según información preliminar, 107 oficiales habían sido asesinados este año, antes de este último caso.

This is simply devastating news from Florence. The selfless acts of bravery from the men and women in law enforcement is real, just like the power of prayer is real. (1/2)