Un tiroteo en un supermercado de Kentucky, EEUU, deja dos muertos

En un incidente más de ataques con armas de fuego en los Estados Unidos, al menos dos personas fueron asesinadas en un tiroteo en un supermercado a las afueras de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky.

La Policía local informó de que una de las víctimas murió en el estacionamiento del comercio, mientras que la otra fue asesinada en el interior, de acuerdo con los medios de Kentucky. El jefe de policía de la localidad de Jeffersontown, Sam Rogers, confirmó estas muertes, pero señaló que se desconocen los motivos. "Estamos observando todos los factores y entrevistando múltiples testigos. La investigación está abierta", explicó Rogers.

La cadena del supermercado en cuestión, Kroger, emitió un comunicado en el que apuntaron que un sospechoso había sido detenido. El sospechoso fue puesto bajo custodia poco después y no hubo más víctimas, dijo el jefe de policía de Jeffersontown, Sam Rogers, en una rueda de prensa afuera del establecimiento.

VÍCTIMAS AL AZAR

Las víctimas parecían haber sido atacadas al azar y la policía no tiene un motivo claro que haya originado el tiroteo ocurrido en el supermercado Kroger Co en Jeffersontown. “Parece que la mujer fue una víctima aleatoria en el estacionamiento”, dijo Rogers.

Consultado si la víctima masculina en la tienda también fue atacada al azar, Rogers declaró: “Parece que posiblemente ese haya sido el caso”, además también señaló que un transeúnte armado intercambió disparos con el sospechoso después de salir del supermercado. El nombre del sospechoso no fue dado a conocer.

INTERCAMBIO DE DISPAROS

Steve Zinninger, uno de los testigos de los hechos, dijo a Wave3 News que su padre estaba esperando afuera del supermercado mientras su madre compraba adentro cuando escuchó disparos y vio a gente asustada correr afuera.

Zinninger dijo que el atacante caminó casualmente hacia su padre en el estacionamiento y él sacó su pistola y se enfrentó al hombre detrás de su auto. Según sus declaraciones, “el hombre armado dijo: ‘por favor, no dispares y yo no te dispararé’, los blancos no matan a los blancos”, dijo Zinninger a Wave3 News.

No estaba claro si el padre de Zinninger fue el sujeto armado que Rogers dijo había intercambiado disparos con el sospechoso. “Gracias a la rápida respuesta del departamento de policía local, el sospechoso fue detenido y nuestra tienda está segura”, dijo Kroger en un comunicado.