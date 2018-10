Trump acusa a Twitter de quitarle seguidores por motivos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes en Twitter a esta red social de haberle quitado seguidores y sugirió que eso podría deberse a motivos políticos.

"Twitter ha eliminado mucha gente de mi cuenta y, aún más importante, parece que han hecho algo que hace más difícil registrarse (en la plataforma). Han sofocado su crecimiento hasta un punto que ya es obvio para todos. Hace unas semanas era un cohete, ahora es un dirigible. Partidismo total?", aseguró el presidente.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias?