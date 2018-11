Trump amenaza a México con cerrar la frontera de forma 'permanente' si no deporta a los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este lunes a las autoridades de México a deportar a los migrantes que esperan cruzar la frontera y ha vuelto a amenazar con cerrar los pasos que separan a los dos países vecinos, ahora ya de forma "permanente".

"México debería llevar de vuelta a sus países a los migrantes que ondean banderas, muchos de los cuales son criminales despiadados. Hacedlo en avión, en autobús, como queráis, pero no van a entrar en Estados Unidos", ha afirmado Trump en un tuit, en relación con la 'caravana' llegada de Centroamérica.

"Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario", ha añadido el mandatario antes de volver a reclamar al Congreso de su país financiación para construir el muro. Durante estos últimos días, Trump no ha dudado en agitar esta amenaza en varias ocasiones, inicialmente planteando cierres temporales.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de noviembre de 2018

El domingo, el Gobierno de Estados Unidos cerró durante unas horas el puesto fronterizo de San Ysidro, que conecta las ciudades de San Diego y Tijuana, después de que medio millar de migrantes intentaran entrar ilegalmente a territorio norteamericano. Agentes de EEUU frenaron con gases lacrimógenos y balas de goma a las personas que trataran de superar la valla.

La semana pasada, Trump autorizó el uso de "fuerza letal" en la frontera.