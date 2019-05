Trump asegura que no hay tensiones entre Bolton y Pompeo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó este viernes que esté "enfadado" con su equipo por la respuesta estadounidense a las tensiones con Irán, y defendió la gestión de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, y su secretario de Estado, Mike Pompeo.

"Ellos (los medios de comunicación) sacan mensajes de que estoy enfadado con mi gente. No estoy enfadado con mi gente. Tomo mis propias decisiones", dijo Trump durante un discurso ante la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE.UU.

"Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, Bolton un gran trabajo, pero lo hacen sonar como si hubiera un conflicto", agregó.

NO LE VA BIEN CON SUS ASESORES

El diario The Washington Post informó esta semana de que Trump está frustrado con algunos de sus asesores porque cree que EE.UU. se está precipitando hacia una postura demasiado beligerante, y The New York Times aseguró que el mandatario había comunicado al jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, que no quería una guerra con Irán.

Bolton, conocido por su línea dura contra Irán, quiere provocar un cambio de régimen en el país persa, mientras que Trump desea comunicarse con los iraníes para rebajar las tensiones, y por eso se reunió este jueves con Ueli Maurer, presidente de Suiza, país que ejerce de mediador entre Washington y Teherán, de acuerdo con el Post.

Según con el rotativo Politico, el debate sobre Irán también ha enfrentado a Bolton con Pompeo, quien es más cercano a la postura de Trump y quiere negociar con Irán, una idea que el asesor de seguridad nacional contempla con escepticismo.

VARIOS DESPIDOS

Trump, que ha despedido fulminantemente a muchos de sus asesores durante su mandato, reafirmó la semana pasada su respaldo a Bolton, al asegurar que le da "muy buenos consejos".

"John tiene opiniones muy fuertes sobre algunas cosas, pero yo le modero, lo cual es increíble, nadie lo habría pensado. Yo soy el que le modera. Tengo a John Bolton y tengo a otra gente que es más suave que él (en su visión de la política exterior), y al final soy yo el que toma la decisión", afirmó Trump a los periodistas el 9 de mayo.

El mandatario argumentó este viernes que las informaciones de los medios son "falsas" e incluso les acusó de inventarse fuentes al asegurar que "esas personas no existen" porque los medios no las identifican, a pesar de que la mayoría de funcionarios de la Casa Blanca solo acceden a hablar con la prensa bajo condición de anonimato.

Pero opinó que los informes sobre divisiones en su Gobierno pueden beneficiarle, porque "por lo menos Irán no sabe qué pensar", y esa presunta confusión "puede ser algo bueno".