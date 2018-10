Trump dice que el rapero Kanye West sería un buen candidato presidencial en el 2024

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el rapero Kanye West se han reunido este jueves para abordar la reforma de justicia que prepara el mandatario.

En una comida formal que ha tenido lugar en el despacho oval, el mandatario ha escuchado las propuestas del rapero en cuanto a la nueva ley de prisiones para tratar de contar con su apoyo político y su influencia.

Según ha indicado Hogan Gidley, portavoz de la Casa Blanca, ambos tratarán de discutir potenciales clemencias para convictos al mismo tiempo que discutirán sobre la última oleada de crímenes que está teniendo lugar en Chicago y buscarán solución al desempleo de afroamericanos en la zona.

"When we make everything in China and not in America, then we're cheating on our country. And we're putting people in positions to have to do illegal things to end up in the cheapest factory ever the prison system," Kanye West said. pic.twitter.com/ZXD8UiKOJF POLITICO (@politico) 11 de octubre de 2018

La visita de Kanye West ha tenido lugar poco depsués de que el mes anterior, su mujer, la conocida Kim Kardashian West, se reuniera también con el mandatario para pedirle clemencia para Alice Johnson, que servía condena de por vida por un caso de drogas sin violencia en Tennessee.

En la rueda posterior al encuentro, un reportero ha preguntado al presidente si Kanye podría ser candidato presidencial, una pregunta a la que Trump ha respondido que "bien podría serlo, pero solo a partir de 2024".