Trump minimiza el derribo del dron y lo califica como un simple error de Irán

El presidente Donald Trump minimizó el hecho de que Irán haya derribado un dron y dijo que sospecha que pudo tratarse de un error y que para él, "habría una gran diferencia" si la nave hubiese tenido un piloto a bordo.

Si bien los comentarios parecían sugerir que Trump no está ansioso por una escalada de las hostilidades entre los países tras una serie de incidentes con Irán, también advirtió de que "este país no lo tolerará". Teherán dijo que el avión no tripulado estaba en una misión de espionaje en su territorio, pero Washington sostuvo que fue derribado en el espacio aéreo internacional.

Ataque no provocado

"Creo que probablemente Irán cometió un error, me imagino que fue un general o alguien que cometió un error al derribar ese avión", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca."No teníamos a nadie en el avión. Habría habido una gran diferencia, déjame decirte que habría hecho una gran, gran diferencia si el avión hubiese tenido piloto", dijo el mandatario estadounidense tras una reunión con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el Oficina Oval.

Estados Unidos, que calificó el evento como "un ataque no provocado" en espacio aéreo internacional, mantiene una campaña para aislar a Irán y así contener sus programas nuclear y balístico y limitar su rol en las guerras regionales. "Es difícil creer que fue intencional, si quieres saber la verdad. Creo que podría haber sido alguien que hizo algo estúpido ese día", dijo Trump, refiriéndose a los disparos al avión no tripulado. Antes, el mandatario había dicho en Twitter que "¡Irán cometió un gran error!".

Aumentan las tensiones

El incidente es el más reciente de una escalada de las hostilidades desde mediados de mayo en la región del golfo Pérsico, una arteria crítica para los suministros mundiales de petróleo, que incluyeron ataques con explosivos sobre seis buques petroleros en momentos en que Teherán y Washington avanzan hacia una confrontación. Irán ha negado estar involucrado en los ataques a los petroleros, pero las inquietudes globales sobre una nueva conflagración en Oriente Medio han generado una fuerte alza en los precios del petróleo.

La disputa empeoró el año pasado cuando Estados Unidos decidió retirarse de un acuerdo multilateral firmado con Irán para limitar sus actividades nucleares. Más tarde, la riña se agravó cuando Washington impuso nuevas sanciones a Teherán para asfixiar sus vitales embarques de petróleo. Aumentando la apuesta inicial, Washington dijo que desplegaría unos 1.000 efectivos más, junto con misiles Patriot y drones, en Oriente Medio, que se sumarán al incremento de 1.500 militares anunciado en mayo.

Dron espía

Sepah News, el sitio web de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de elite iraní, dijo que el dron "espía" fue derribado sobre la provincia sur de Hormozgan, situada en el Golfo Pérsico, con un misil de fabricación local 3 Khordad. Un funcionario estadounidense dijo que su dispositivo estaba en el espacio aéreo internacional del Estrecho de Ormuz. Estados Unidos discrepó de la versión iraní, calificando los reportes de que su dron volaba sobre territorio soberano como falsos.

"Este fue un acto no provocado contra un equipo de vigilancia de los Estados Unidos en espacio aéreo internacional", dijo el capitán de la armada Bill Urban, portavoz del comando central militar estadounidense, agregando que el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz a las 23.35 GMT del miércoles 19 de junio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció lo que describió como una violación al espacio aéreo del país y dijo que habría consecuencias ante estas acciones "ilegales y provocadoras". Una confirmación independiente de la ubicación del dron cuando fue derribado no estuvo disponible de inmediato. Un comunicado de la Guardia Revolucionaria dijo que el transmisor de identificación del dron fue desactivado "por violar las normas de aviación y operar en secreto", según la cadena de televisión iraní IRIB.