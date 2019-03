Las turbulencias de un vuelo de Estambul a Nueva York provocan una treintena de heridos

Unas 30 personas han resultado heridas debido a las turbulencias sufridas durante el aterrizaje de un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines de Estambul con destino a Nueva York, según ha informado el canal de noticias estadounidense NBC. A bordo del avión viajaban 326 pasajeros y 21 tripulantes.

#FDNY confirms total patients treated at JFK Airport following a turbulent flight have been downgraded to 29 non-life-threatening injuries. FDNY continues to operate on scene.