Los unionistas irlandeses reciben con cautela el acuerdo May-Juncker

Las reacciones en el Reino Unido al acuerdo logrado por Theresa May con la Unión Europea son de cautela. La primera ministra ha conseguido in extremis, una tregua para poder avanzar, cuando el reloj amenazaba con un colapso del proceso de divorcio. “No habrá frontera dura”, ha declarado May en Bruselas, “y garantizamos la integridad del Reino Unido”. Pero ese acuerdo político y preliminar de un “alineamiento reglamentario” para Irlanda, aún ha de ser detallado y examinado por todas las fuerzas políticas británicas.

El pacto ofrecería nuevas garantías para Irlanda del Norte sobre la frontera en la isla. La líder del Partido Democrático Unionista (DUP), Arlene Foster, celebró que se hayan realizado “sustanciales” cambios en el texto propuesto el lunes, pero advirtió que “aún queda mucho trabajo por hacer”. “Nos satisface el ver esos cambios, porque para mí eso significa que no hay una línea roja (una aduana) en el Mar de Irlanda y tenemos una confirmación muy clara de que todo el Reino Unido sale de la Unión europea, deja el mercado único y la unión aduanera”, declaró Foster. Ahora bien, “hay asuntos que queremos que se aclaren, básicamente faltaba tiempo. Creo que hubiéramos necesitado volver y hablar de nuevo sobre esos asuntos, pero la primera ministra ha decidido ir a Bruselas con el texto y ha dicho que lo hacía en el interés nacional”, añadió. El DUP ha advertido que, “nada está acordado hasta que todo lo esté y dependerá del contenido del acuerdo, como votemos en la segunda fase de las negociaciones. Los unionistas señalan que, “queda por realizarse un gran debate sobre la naturaleza del alineamiento reglamentario con la Unión europea. Aún queda mucho trabajo por hacer, sobre cómo cualquier alineamiento que pueda llevarse a cabo sin estar en el mercado único y en la unión aduanera”. El Dublín, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, también saludó con prudencia, “un día muy importante” para las negociaciones del ‘brexit’. “Es el fin del principio de las negociaciones”, afirmó, señalando que su país permanecerá “vigilante durante la segunda fase” de las negociaciones.

Las implicaciones del alineamiento reglamentario pueden reavivar la lucha interna que se libra a causa del ‘brexit’ en el partido conservador. De momento el ministro Michael Gove, una de las voces más influyentes en favor del ’brexit’ duro ha dado su respaldo al acuerdo con Bruselas. “Es una logro político significativo y personal de la primera ministra”. Gove espera que el parlamento apoye a May en las futuras votaciones sobre el ‘brexit’. El ministro de exteriores Boris Johnson, de la misma cuerda que Gove en cuanto al ‘brexit’, también “felicitó” a May por el acuerdo. “Ahora podemos forjar una profunda y especial relación con nuestros amigos y aliados europeos, al tiempo que somos fieles al resultado del referéndum retomando el control de nuestras leyes, dinero y fronteras en todo el Reino Unido”, señaló en un tuit.