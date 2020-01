Unas 2.000 personas claman "Torra sí, Sánchez no" a las puertas de Palau

La inhabilitación del president Quim Torra se mezcló con las furibundas críticas a ERC desde el intependentismo más impaciente por haber aprobado allanar la investidura a Pedro Sánchez, una decisión, por ahora, vigente. Cánticos como "Torra sí, Sánchez no" o "Con gente en la cárcel no hay negociación" resonaron en una plaza de Sant Jaume llena de personas que acudieron a la llamada de emergéncia de la ANC, que impulsó una movilización urgente a las puertas del Palau de la Generalitat para arropar al president.

Torra había convocado a la misma hora un Consell Executiu extraordinario pero quiso hacer su ofrenda a los manifestantes. Pasar el testigo. Se dirigió a la muchedumbre y ofreció a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, la pancarta con el mensaje Llibertat presos polítics i exiliats / Free political prisoners and exiles que él no quiso retirar del balcón de la fachada de Palau durante la campaña electoral, hecho que le costó una condena de inhabilitación de un año y medio por un delito de desobediencia. Un fallo que aún no es firme pero que sirvió a la JEC para vetarle de forma exprés.

Unos represantes de la ANC subieron a colgar de nuevo el cartel y, según fuentes de la entidad, subieron a la azotea y arriaron la bandera española. La eufória de las 2.000 personas, según la Guardia Urbana, congregadas duró 17 minutos. Se volvió a reponer y la ANC se quejó. Fuentes del Govern aseguraron que fue un "problema grave de seguridad". La multitud respondió con gritos de "president, al balcón" y "Torra president, Catalunya independent".

Ratificar al president

Paluzie fue muy contundente con ERC durante su discurso y dijo que ya había "advertido" de los "peligros" de que "parte del independentismo" pactara con el PSOE. Además, apuntó que el acuerdo debería incluir el hecho de que el PSC ratifique a Torra como president.

La concentración se disolvió sin incidentes, pero la ANC llamó a acudir este sábado a las 17 horas a las puertas del Parlament.