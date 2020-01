Ábalos defiende el diálogo con la Generalitat desde la "legitimidad del otro"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha defendido este sábado que el nuevo Gobierno "ha hecho una apuesta clara por el diálogo político" para resolver el conflicto catalán, "que se fundamenta en el reconocimiento del otro y sobre todo en la legitimidad del otro".

El futuro ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE ha contestado así a una pregunta sobre si el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, debe dejar el cargo tras haberle retirado la justicia la condición de diputado.

Ábalos ha llamado a "no confundir" el plano judicial y el político. "Si nosotros reconocemos al 'president' de la Generalitat, que es el que han decidido en Catalunya y sus instituciones, a nosotros nos toca reconocerlo, y de la misma forma, exigimos lo contrario, que al presidente de España nadie le cuestione su legitimidad", ha sostenido.

Sobre el plano judicial, ha asegurado no tener "nada que decir", ya que gusten o no las decisiones judiciales, "el acatamiento es lo que preside todo". Con todo, ha lamentado que haya quien insista en "abundar en lo judicial" para resolver un conflicto de naturaleza política. "Llega un momento en que todos nos perdemos" por no ser expertos en derecho, ha argumentado.