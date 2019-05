Abascal y el hijo de Netanyahu se enzarzan en Twitter

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha enzarzado en Twitter con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con ACOM, una organización española proisraelí, a raíz de un tuit en el que sugiere a los "árabes y musulmanes" que, si quieren "liberar territorios árabes islámicos ocupados" empiecen por Ceuta, Melilla y otros pequeños enclaves españoles en el norte de África, informa Europa Press en su web.

Netanyahu considera que España es uno de los países más antisemitas, afea a Vox y a ACOM que no exijan al Gobierno español que deje de financiar "con millones de euros a oenegés israelís de extrema izquierda" y use el dinero para los "pobres de España". "No queréis que apoyemos a los catalanes y los vascos? Pues dejad de apoyad a los palestinos", afirma.

Ante el rechazo que generó su primer tuit, el hijo del primer ministro israelí propone a los españoles "un trato": "Nosotros no financiaremos ONG en vuestro país que os pidan ceder Ceuta y Melilla y vosotros dejaréis de financiar ONG en nuestro país que nos piden que cedamos Judea y Samaria" (Cisjordania para los palestinos).

Entre las respuestas airadas al primer tuit de Netanyahu hubo una de Abascal, que le tachó de "ignorante y frívolo" y le avisó de que estaba haciendo "un grave daño" a la propia causa israelí. "Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos", afirmaba Abascal.

Abascal informó con su mensaje a la asociación ACOM, que enseguida se sumó a las advertencias y pidió a Netanyahu que actuase "con más madurez" y dejase de alentar el sentimiento antiisraelí en España. ACOM le avisó de que sus palabras podían restar legitimidad a los grupos sionistas en España y "dar frívolamente argumentos a los que rechazan a Israel como un aliado leal y confiable con intereses comunes y valores compartidos".

Sin embargo, Netanyahu sostiene que si "poner el foco en el asunto de Ceuta causa un sentimiento antiisraelí en España", en Israel puede aumentar le rechazo a España si cuando este país "interfiere constantemente en los asuntos israelíes", financia ONG radicales y le pide que cedan "la mitad" de su tierra.A su modo de ver, con sus palabras solo está "poniendo un espejo" ante las caras de los españoles y es en este punto donde avisa de que si España no quiere que Israel apoye a catalanes y vascos debería dejar de apoyar a los palestinos.