El alcalde socialista de León desoye a Ferraz sobre la autonomía leonesa

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha expresado su disconformidad a la dirección nacional y autonómica del PSOE, contrario al deseo de este ayuntamiento y de otros seis municipios leoneses de constituir una autonomía propia para la Región Leonesa -León, Salamanca y Zamora-. En una entrevista con la Cadena Cope, el alcalde de León ha explicado que desde Ferraz le enviaron una "comunicación" antes del debate de esta moción, que el regidor y el grupo socialista en el Consistorio no aplicaron porque "no era oportuna" y "no se ceñía al objeto de la moción".

Después del debate y la aprobación de esta iniciativa, que salió adelante con los votos del PSOE, Podemos y UPL, desde la dirección nacional y autonómica mandaron un segundo comunicado al alcalde, del que "comparte" gran parte de su análisis, referido a los "desequilibrios autonómicos", pero del que no comparte que la formación exprese su rechazo a esta moción.

Diez ha afirmado que hay "argumentos de todo tipo, tanto históricos como económicos", para que la Región Leonesa -León, Salamanca y Zamora- pueda constituirse como una Comunidad Autónoma independiente, algo que también es un "derecho constitucional". Y ha defendido el "derecho de la Región Leonesa a ser escuchada", para lo que ha reclamado de nuevo una "reordenación territorial" en España para que "tenga su propia autonomía". Para ello, el regidor ha expuesto que en estos más de 35 años desde la creación de Castilla y León, la "Región Leonesa ha sido la que más ha sufrido el centralismo y los desequilibrios territoriales promovidos por los gobiernos del PP".

Desde 1983, ha añadido, las provincias de León, Salamanca y Zamora han perdido más del 80% de la población y la diferencia entre la renta per cápita de estas tres provincias con las del resto de la Comunidad ha pasado de los 2.300 euros a los más de 4.000 euros anuales actuales, ha precisado.

"Quimeras imposibles"

Por otra parte, el PP de Castilla y León ha abierto una investigación interna para conocer lo ocurrido en tres ayuntamientos de León -Matadeón de los Oteros, Crémenes y Cabrillanes- en los que prosperó una moción para pedir la autonomía de la Región Leonesa con los votos a favor del PP. Así lo ha informado este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha reiterado que este tipo de reivindicaciones han ocurrido en "municipios pequeños" donde los concejales están "más preocupados por la luz, el agua y las basuras del pueblo" que de "los grandes debates nacionales".

De este modo, el presidente del PP autonómico ha subrayado que la postura del PP de Castilla y León en este asunto la marca su presidente regional, el presidente del PP de León y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, que coinciden en asegurar que esta reivindicación es "inoportuna", ya que "España no puede permitirse nuevas aventuras territoriales".

No obstante, Fernández Mañueco ha diferenciado lo ocurrido en estos tres municipios en los que el PP se separó de la postura del partido a nivel provincial y autonómico con lo ocurrido en el Ayuntamiento de León, donde la medida para que León se separe de la Comunidad prosperó con los votos del PSOE, Podemos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por ello, para el presidente de la Junta, este tipo de mociones son "aventuras territoriales que incitan determinados políticos desleales -en referencia al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE)- a los que el socialismo de Pedro Sánchez no es capaz de frenar".

Y es que, reivindicaciones como el autonomismo de León son "quimeras imposibles y ensoñaciones que intentan manipular los sentimientos y ocultar lo verdaderamente importante: la creación de empleo y de un proyecto de vida en la provincia, la Comunidad y el país".