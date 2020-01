Ana Oramas pide perdón a su partido y respeto a la cámara

La veterana diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha pedido perdón a su partido por romper la disciplina de voto decidida orgánicamente, pero ha anunciado que mantiene su voto negativo. "Por encima de mis intereses personales y los de mi partido están los de mi país", ha explicado durante su intervención en el debate de investidura que culmina en el .

En dos pasajes de su breve intervención, la parlamentaria tinerfeña se ha excusado con Coalición Canaria. "Pido disculpas a mis compañeros de partido y la organización, porque no guardé las formas". Oramas ha admitido que debía haber comunicado antes y por el canal interno correspondiente que votaría 'no' a Pedro Sánchez, y no secundaría la abstención decidida por su formación.

Ana Oramas ha hablado de su pertenencia a Coalición Canaria en pasado: "He sido una mujer 25 años militante", ha dicho, antes de arrancar con su petición de disculpas.

LLAMADA A LA CALMA

"Los que hoy me dicen que soy una valiente, una Juana de Arco ha me llamaban vendida y corrupta", ha dicho Ana Oramas en la tribuna del Congreso llamando a recuperar el respeto en la cámara: "Ni soy una facha, ni esta gente del PSOE y de Podemos están con los terroristas".

Oramas se ha dirigido a toda la cámara clamando: "¿Qué está pasando? No podemos contribuir a esto. ¡Dignidad!"

Oramas se ha referido al acoso que algunos militantes de Coalición Canarias han sufrido diciendo: "No se merecen mis compañeros de partido ni los diputdos del PSOE ni nadie lo que está pasando en las últimas horas. Y pido que entre todos que recuperemos la tolerancia y el respeto a lo que pensamos cada uno".

La parlamentaria tinerfeña ha concluido con otro llamamiento al sentido común: "Estamos aquí porque nos eligieron los ciudadanos", ha dicho para añadir: "Ni somos tránsfugas, ni somos vendepatrias, ni somos terroristas, ni somos traidores. Somos sencillamente gente que en base a sus principios y su conciencia toma una decisión hoy".