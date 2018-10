Arrimadas apela a la épica de su victoria catalana para dar la sorpresa en Andalucía

Similares circunstancias, similar receta para lograr el mismo objetivo: ganar las elecciones. Cs recurrió esta mañana a la épica del triunfo electoral contra pronóstico logrado en Catalunya para plantear una campaña similar en Andalucía, donde las elecciones del próximo 2 de diciembre son “una oportunidad histórica” después de 40 años de gobierno socialista. “No hemos dejado que en Catalunya los nacionalistas se apoderaran de ella porque la confundían con sus partidos, y no dejaremos que en Andalucía ninguna formación, por muchos años que haya gobernado, se apropie de lo que es de ocho millones de andaluces”, alentó Inés Arrimadas, portavoz nacional de Cs, mostrando su convencimiento de que ganarán los comicios autonómicos.

La líder de la oposición en Catalunya es uno de los activos más importantes del partido junto al propio Albert Rivera, un liderazgo que suscita simpatías en el resto del territorio español, de ahí que frente al perfil más plano del candidato andaluz, Juan Marín, ambos vaya a tener un papel protagonista en la campaña para las andaluzas. En un desayuno informativo en Sevilla, Arrimadas presumió de orígenes andaluces para subrayar que quiere “lo mejor para esta tierra”. Y aunque desde el PSOE ya han tratado de marcar territorio frente a los intereses electoralistas en clave nacional de otras formaciones, la líder catalana de Cs ha sido contundente. “Al igual que Cataluña es importante para el resto de España, lo que pase aquí también lo es”, dijo, “toda España está mirando a Andalucía porque no se puede pretender tener un proyecto para España sin tener un proyecto para Andalucía”.

"OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

Para la líder catalana, la cita del 2 de diciembre es un “momento excepcional” y una “oportunidad histórica” para que los andaluces dejen de ser “la única comunidad que ha estado siempre gobernada por el mismo partido político”. Para evitar dudas de su voluntad de cambio, y después de tres años y medio sosteniendo a los socialistas en la Junta de Andalucía, Marín insistió que no darán sus votos a Díaz para gobernar de nuevo, ni siquiera en caso de riesgo de repetición electoral. “La confianza es muy difícil de conseguir, pero se rompe muy rápidamente, y se rompe por incumplimiento”, le espetó a Díaz, una opción que a priori solo contempla por tanto un acuerdo con el PP para gobernar que los sondeos se resisten a augurar.

En este sentido, Arrimadas culpabilizó a Díaz y al PSOE de “tirar de convocatoria electoral para no levantar las alfombras, lo que nunca quiere el bipartidismo”, insistiendo en que el calendario judicial acechaba a los socialistas. Y dejó claro que Cs plantea las andaluzas de la misma manera que hicieron con los comicios catalanes, donde lograron ser la fuerza más votada pese a que no consiguieron gobernar y son el principal partido de la oposición con apenas diez años de trayectoria. “Sabíamos que la comunidad tenía mucho más futuro del que ofrecían los nacionalistas”, aseguró, recordando que pese a que todo el mundo “decía que era imposible”, Cs venció en las urnas en “votos y escaños y con una ley electoral injusta”. Una victoria, dijo, que “ha servido para que los partidos nacionalistas no puedan pasearse por Europa diciendo que Cataluña es nacionalista”.

Arrimadas quiso aplicar estos postulados a la cita de Andalucía. “Ni Cataluña es nacionalista ni Andalucía es de los socialistas”, aseveró, arremetiendo contra los discursos “inmovilistas, catastrofistas o patrimonialistas por parte de un partido concreto”, en alusión a los socialistas. “Ya se sabe lo que ocurre cuando gobierna el PSOE”, insistió, reclamando a los votantes andaluces “dar una oportunidad a otra cosa” y lograr una región “libre de corrupción, con una gestión ejemplar, donde la pertenencia a un partido no te determine y que esté libre de enchufismo y clientelismo”. La líder catalana arremetió entonces contra el PP, que durante casi cuatro décadas no ha sido capaz de derrotar al PSOE “porque salían a perder y daban Andalucía por perdida”.