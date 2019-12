Asociaciones de abogados catalanes piden al Govern el tercer grado para los presos soberanistas

La Coordinadora de la Abogacía de Cataluña ha pedido que la Generalitat aplique el tercer grado penitenciario a los presos soberanistas, y ha recordado que "la política penitenciaria en Cataluña está gestionada por la Generalitat".

Lo ha reclamado este martes en un comunicado conjunto firmado por la Associació Drets, el Comitè René Cassin, Juristes pels Drets Humans del Maresme, la Associació Atenes - Juristes pels Drets Civils y la Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans.

"¡Tercer grado ya! ¡Os queremos en casa!", ha expresado el comunicado, que ha insistido en que Cataluña tiene "competencia" en materia penitenciaria para la ejecución de la legislación estatal.

Ha afirmado que el artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (Logp) "permite el acceso directo al tercer grado" y que también prevé la posibilidad de acceder a él sin necesidad de haber cumplido una cuarta parte de la condena.

La coordinadora ha destacado que la restricción para acceder al tercer grado, que permitiría a los presos no volver a pernoctar a la cárcel, "no se aplica en este caso, ya que el Tribunal Supremo no lo estableció así en su sentencia".