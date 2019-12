La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Bárcenas

Para la Audiencia Nacional no ha cambiado nada respecto a Luis Bárcenas más allá de que ha estado ocho meses más en prisión. Por eso rechaza que deba quedar en libertad provisional mientras la condena de 33 años y cuatro meses de cárcel que le impuso el mismo tribunal por el 'caso Gürtel' sea firme, tras su revisión por el Tribunal Supremo.

En un escueto auto, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza la última petición del extesorero del PP para quedar libre antes de las Navidades porque entiende que con la condena que se le impuso se acentúa el riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta de que aún dispone en el extranjero de un patrimonio de al menos cinco millones de euros que podría utilizar en una huida.

La Sala entiende que la única circunstancia novedosa ha sido el transcurso del paso del tiempo, pero aquel no es suficiente por sí mismo para considerar eliminado el riesgo de fuga, al subsistir los mismos motivos que fueron tenidos en cuenta en las anteriores resoluciones, en particular el riesgo de fuga, que no se vería conjurado con las medidas cautelares de control por pulsera telemática y/o comparecencia apud acta (en el juzgado) que solicita, por lo que la prisión provisional sigue siendo necesaria y proporcionada.

Añade, además, que esa posibilidad no queda contrarrestada por un "sobrado y acreitado" arraigo familiar, por el hecho de que esté casado y tenga un hijo, como elegaba el exsenador del PP, ya que este es mayor de edad e independiente, como miembro del grupo de música Taburete.

LIQUIDACIÓN DE PENA

Bárcenas alegaba que ya había cumplido tres años de prisión preventiva, 190 días de apud acta, más de siete años de retirada de pasaporte y 80 asistencias al juicio, lo que supone más de seis meses computables en una eventual liquidación de condena.

No obstante, era consciente de que probablemente su petición de salida de prisión no tendría éxito, también solicitó un permiso penitenciario para los próximos días 24 y 25. La Audiencia en este punto le recuerda que su concesión escapa a su jurisdicción, ya que a quien corresponden los permisos penitenciarios es al juez de Vigilancia Penitenciaria.