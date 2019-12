Ayuso: "A lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que esperará para sacar adelante los Presupuestos de 2020 porque es "lo más conveniente" y ha apuntado, además, que a lo mejor a partir de enero como ministro de Hacienda España tiene "un etarra".

Así ha respondido la dirigente autonómica al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, en el Pleno de este jueves, al ser preguntada por la tramitación de las cuentas para el próximo ejercicio. "¿Cómo voy a hacer unos presupuestos para incurrir en el déficit que es lo que está deseando el presidente del Gobierno e intervenir las cuentas de la Comunidad?", ha cuestionado, al tiempo en que ha asegurado que así le obligaría a "subir los impuestos" y acabar con "lo que llaman 'dumping' fiscal para igual la baja y arruinar a Madrid".

Según la presidenta, hay que "esperar un poco", ver el futuro que va a tener el país y "seguir caminando sin la batuta del socialismo". Ayuso ha afeado a Gabilondo que le urja unas nuevas cuentas cuando el Gobierno de España "sigue con los presupuestos de Mariano Rajoy". Para la jefa del Ejecutivo autonómico, desde la izquierda hablan de entenderse con el adversario pero "actúan como un rodillo".

CUENTAS DE LA COMUNIDAD

Por su parte, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que para elaborar las cuentas se necesita "más que un conglomerado de planes" y por ello le ha pedido que no se limiten a centrarse en los 155 puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos porque eso "ni resolverá ni transformará" la autonomía. "Concluimos el periodo de sesiones y no tenemos noticias al respecto del Proyecto, solo rumores de reuniones y contactos que desconocemos, e indicadores de propuestas aisladas que inciden decisivamente en ellos", ha remarcado.

Gabilondo ha hecho hincapié en que "la realidad de una Cámara tan plural y de un Gobierno tan dependiente exige, incluso por eficiencia, tener bien en cuenta la posición de los diversos grupos y las prioridades para Madrid que se proponen". A su parecer, "no es cosa de ampararse, ni de exculparse subrayando condicionantes externos para hacer los presupuestos, ni de esperar a que todo el panorama esté claro para presentarlos".

"No es lo procedente, si anteponemos las prioridades y urgencias de los ciudadanos. Además, son necesarios acuerdos transversales y plurales, en especial cuando hay inversiones plurianuales que incluso superan el periodo de una legislatura. No habrá verdaderos proyectos de región sin este compromiso previo, elaborado y acordado", ha apostillado. Así, ha concluido indicando que "reducir a los grupos a meros enmendantes es ignorar la nueva realidad del mandato ciudadano y de la política". "La coalición de Gobierno no tiene mayoría. Tendrá que lograrla en su caso", le ha recordado a la presidenta.