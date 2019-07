Aznar bendice el 'no' a Sánchez y el acercamiento a Vox

Pablo Casado y José María Aznar han inaugurado juntos los tradicionales cursos de la fundación FAES en El Escorial. El presente y el pasado del PP siguen sintonizados. El expresidente del Gobierno ha dado su bendición a todas las "decisiones" tomadas por su ahijado político, un gesto que llega después de varias semanas en las que algunos dirigentes del partido han alzado la voz contra la derechización del PP por su acercamiento a Vox y del hundimiento en las elecciones generales (de 137 a 66 escaños). Un espaldarazo que incluye también el rotundo 'no' de Casado a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ante algunos (pocos) compañeros de filas que han insinuado que se equivoca y que debería ayudar al secretario general del PSOE a que la legislatura echara a andar.

"Pablo Casado ha acertado en las decisiones que marcan la trayectoria del PP y tengo plena confianza en que lo va a seguir haciendo", ha declarado Aznar ante un centenar de alumnos y periodistas congregados en una sala de los cursos de verano en la Complutense. Y si alguno se acuerda de las flores que el exjefe del Ejecutivo echó durante algunos años a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que se olvide: Casado es el futuro de la derecha, "el único que puede construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda".

Aznar ha lamentado que Sánchez, pese a haber aceptado ser propuesto como candidato a la investidura, no demuestre tener "alguna idea fundada" de con qué mayoría "tiene que contar". "Lo que no está en la lógica constitucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigir apoyos gratuitos", ha enfatizado, para añadir: "los juegos tácticos tiene que tener un límite y no estamos para estas diversiones".