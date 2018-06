Batet: "Vería bien que el juez acercase a los políticos presos"

En su primera entrevista como ministra de Política Territorial, Meritxell Batet tiende la mano a la Generalitat y admite que le gustaría que el juez acercase a los políticos encarcelados, pero excluye un referéndum "dicotómico" en Cataluña.

-Levantar el control de los pagos de la Generalitat ha sido el primer gesto de distensión del Gobierno Sánchez. ¿Qué gestos espera por parte del Govern?

-Todos tenemos que poner de nuestra parte. El presidente y el Gobierno estamos dispuestos a escuchar, dialogar y consensuar, pero no servirá de nada si no lo está la otra parte. Es importante haber levantado ese control mediante un acuerdo exprés del Consejo de Ministros, pero la Generalitat también debe plantearse que debe representar a todos los catalanes y catalanas, algo que ha abandonado hace mucho tiempo.

-¿Qué margen tiene el Gobierno ya no digo para resolver, pero al menos para encauzar el conflicto catalán?

-Se puede avanzar en muchos ámbitos, como los 45 puntos que Puigdemont entregó a Rajoy...

-Quiere decir los 46 menos el referéndum de autodeterminación...

-Exactamente. Sobre los 45 puntos sustanciales se puede avanzar, se puede hablar de inversiones como la del corredor del Mediterráneo, de la conflictividad ante el Constitucional... Hay margen si otras fuerzas políticas tienen esta misma predisposición, porque las mayorías parlamentarias son las que son. Nosotros solo tenemos 85 diputados, y sabemos que hay fuerzas que no nos lo pondrán fácil. Espero que haya otras que sí se avengan a hablar e impulsar cambios determinantes.

-Hay una decena de leyes del Parlament, algunas apoyadas por el PSC, que el Gobierno de Rajoy impugnó ante el Constitucional: pobreza energética, igualdad, lucha contra el cambio climático, acceso universal a la sanidad. ¿Está dispuesto el Gobierno a retirar esos recursos?

-Sí, revisaremos pronto esos recursos,. Muchos afectan a leyes sociales, como la de la pobreza energética, y hay que leerlas con esa sensiblilidad. Nuestra voluntad es disminuir la conflictividad y hablar de Gobierno a Govern para cambiar cosas menores y evitar los recursos.

-Ni reformar la Constitución se antoja sencillo, ante la actitud del PP y Ciudadanos, ni restituir el Estatut recortado por el Constitucional parece satisfacer a la Generalitat. ¿Cómo afrontará el Gobierno el debate sobre el modelo de Estado?

-El primer paso, e imprescindible, es que todos los grupos, también Podemos, Cs, las fuerzas independentistas y el PNV, se incorporen a la comisión constituida en el Congreso a propuesta de Sánchez. Tenemos que empezar a hablar en un clima de confianza y lealtades mutuas.Si no aprovechamos los espacios de encuentro será muy difícil avanzar. El Gobierno no tiene ninguna varita mágica y un problema que arrastramos desde hace años no puede resolverse en unas semanas.

-Torra ha pedido un diálogo no basado en la «rendición» independentista. ¿Está de acuerdo?

-En Cataluña no puede haber vencedores y vencidos. Es una mala aproximación pretender vencer al contrincante, ganar o que él se rinda. No es este el objetivo del Gobierno ni de su presidente. No buscamos venganzas ni rendiciones ni victorias. Tenemos que articular un camino en el que todos nos encontremos. Es lo que esperan la sociedad catalana y la española.

-¿Esa es la lógica que ha imperado en el conflicto entre el Gobierno del PP y el independentismo?

-El Gobierno del PP se equivocó al negar que había un problema. Al esconder la cabeza ensanchó el desencuentro. Hubo muchas declaraciones desafortunadas y pocos pasos en favor del diálogo. También es cierto que las fuerzas independentistas, al romper la legalidad el 6 y 7 de septiembre, lo hicieron imposible.

-¿Torra será el primer presidente autonómico al que recibirá Sánchez en la Moncloa?

-Está por ver. Lo que sí ha hecho Sánchez es hablar con todos los presidentes autonómicos, también con Torra, justo después de la primera reunión de Consejo de Ministros. Es una señal. Para que sean reuniones fructíferas, no protocolarias, es importante prepararlas bien.

-De esa preparación se ocupará usted. ¿Con qué interlocutores?

-Hablaré con los presidentes autonómicos. Mi acercaré a hablar con ellos y con quienes ellos designen.

-¿Pedirá cita a Torra para verle en el Palau de la Generalitat?

-Sí, mi intención es ir al Palau.

-La reforma de la financiación autonómica acumula un retraso de cinco años. ¿Habrá un nuevo modelo en vigor en el 2019?

-Abordaremos el diálogo sobre la financiación con urgencia; que haya un acuerdo antes del 2019 depende de todos, autonomías y Estado. Espero buena voluntad de todas las comunidades, y también que la Generalitat se incorpore a las conversaciones. Porque uno de los problemas que ha habido es que la Generalitat ha dejado de representar a los catalanes y de trasladar sus demandas a los órganos bilaterales o multilaterales de relación con el Estado.

-Plantea el Cercle d'Economia que las autonomías tengan sus impuestos de la renta, sociedades e IVA. ¿Es una base para negociar?

-Es un documento serio a tener en cuenta, de lectura obligatoria, que nos puede dar muchas ideas.

-Uno de los puntos del Estatut que el Constitucional no anuló es el consorcio de la Agencia Tributaria, que permetiría al Estado y la Generalitat compartir la gestión de todos los impuestos. ¿El Gobierno hace suya esta propuesta?

-Es una propuesta federal, federalizante, con un modelo común para todas las comunidades pero con un peso específico de los territorios en la gestión de las finanzas. Más allá de lo que el Gobierno pueda impulsar, es un tema a tratar en la comisión territorial del Congreso.

-La propuesta del Cercle es el reconocimiento nacional de Cataluña en un Estatut con rango constitucional y sometido a referéndum...

-No saldremos del conflicto con un referéndum. Desempatar en una votación no lleva a ningún sitio...

-Se refiere a un referéndum de autodeterminación.

-De autodeterminación, de independencia o con el eufemismo que queramos. No se trata de desempatar en una votación, sino de hallar una solución de consenso en la que una inmensa mayoría de la sociedad de sienta identificada. No se trata de votar independencia sí o independencia no, porque mucha gente contestará que depende. No es buena una decisión dicotómica en un tema tan importante. Por eso las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo en el que todos renunciaremos a cosas. Nadie estará satisfecho al 100%.

-PNV y EH Bildu llevan en su Estatuto el derecho a decidir.

-El derecho a la autodeterminación no nos planteamos incluirlo en la Constitución. Ningún estado occidental lo hace.

-¿Acercar a Cataluña a los políticos presos ayudaría a rebajar la tensión en Cataluña?

-No está en manos del Ejecutivo porque no hay condena firme; al estar en prisión provisional es decisión del juez. Está bien que lo pidan y yo vería con buenos ojos el acercamiento a Cataluña, pero es decisión del juez.

-Iceta planteó en campaña la posibilidad de indultarlos, caso de ser condenados. Ahora depende del Gobierno Sánchez...

-Cada cosa en su momento. Plantear desideratums sin condenas firmes es adelantar acontecimientos. Hay que ver cómo evoluciona la política catalana, y si el Govern asume que no puede actuar al margen de la ley.

-¿Peligra la convivencia en Cataluña?

-Se ha degradado una convivencia que era ejemplar, y yo lo he notado en primera persona. Recuperar la convivencia debería ser la prioridad del Govern. Los espacios públicos no pueden pertenecer solo a la mitad del país.

-11 de los 18 integrantes del Gobierno Sánchez son mujeres. El mensaje del "Consejo de Ministras y Ministros" ha traspasado fronteras, pero lo más difícil es que el espíritu del 8-M se transforme en leyes y otras iniciativas en pro de igualdad real. ¿Cuál es la hoja de ruta del Gobierno?

-Es importante destacar que el Ministerio de Igualdad está en la vicepresidencia porque no es una política sectorial; debe informar todos los ámbitos de actuación del Gobierno. En los últimos años se ha bajado la guardia en las políticas de igualdad, no solo en la lucha contra la violencia de general, también en el combate contra la brecha salarial.

-Con solo 85 diputados, sin alianzas estables y una oposición conservadora que duplica en escaños al PSOE, ¿será el de Sánchez un Gobierno débil, sometido al pimpampum parlamentario?

-Estamos preparados. También es cierto que en la primera mitad de la legislatura el PSOE ha sacado adelante muchísimas votaciones, y el PP ha perdido muchas. Ha gobernado por decreto y ha vetado las proposiciones de ley de la oposición para no perder tantas votaciones, mientras que prácticamente todas las iniciativa del PSOE se han aprobado. Ya sé que, al ser ahora Gobierno, los demás grupos serán más exigentes, pero nuestra disposición será hablar e impulsar los proyectos sociales que comparte buena parte de la Cámara. Del resto de los grupos espero esa misma responsabilidad.

-Si el PP enmienda los presupuestos en el Senado para revocar sus acuerdos con el PNV, el PSOE necesitará una mayoría en el Congreso para restituirlos...

-Es curioso que el PP se plantee enmendar sus propios presupuestos...

-Y ustedes goberanarán con el presupuesto que rechazaron. Contradicciones hay en todas partes...

-Pero la nuestra es por responsabilidad, para ofrecer estabilidad a Europa, y la otra, una pataleta infantil. El PP debería actuar con la máxima responsabilidad, entre otras razones porque los anteriores presupuestos son aún peores, más restrictivos.

-Este mes el Gobierno presentará el techo de gasto con vistas a elaborar el presupuesto del 2019. ¿Aspiran a agotar la legislatura?

-El Gobierno de Sánchez tiene capacidad de gestión, talento y un proyecto político muy potente. Veremos la actitud del resto de fuerzas políticas. PP y C's no lo pondrán fácil, pero espero que los que propiciaron este cambio necesario sean responsables y permitan que este sea un Gobierno que gobierne.

-No le pregunto si pueden agotar la legislatura, sino si quieren hacerlo.

-Esa es una competencia exclusiva del presidente.

-Se ha acusado a Sánchez de querer alcanzar la Moncloa a cualquier precio. ¿Por qué se descartó pactar con Podemos y Ciudadanos una moción de censura que abocase a unas elecciones de inmediato?

-La moción de censura en nuestra Constitución es constructiva, hay que presentar una alternativa. En este momento el país necesita estabilidad económica, aún más a la vista de lo que pasa en Italia, e institucional. Hay que dignificar las instituciones. En este momento el país no necesita unas elecciones precipitadas.

-La mayoría que posibilitó la moción de censura existía dos años atrás. ¿Se han perdido dos años?

-Sin duda. Tendríamos un presidente socialista desde hace tiempo, aunque entonces la corrupción del PP era presunta y ahora está sentenciada. Prefiero no pensar en los años perdidos, sino en cómo lograr consensos más amplios que el de la moción de censura