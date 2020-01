Calvo justifica el retraso de Sánchez en formar Gobierno: "Necesita un tiempo"

El PSOE siempre insistió que España no podía "esperar", y así justificó la investidura de Pedro Sánchez en plenas Navidades, pero ahora que ha sido reelegido, el presidente del Gobierno ha decidido tomarse unos días y no nombrará a sus ministros hasta la semana que viene. "Las prisas eran obvias. Llevamos en funciones muchos meses. La prisa era razonable y justificadísima. Tampoco es extraño que el presidente necesite un tiempo para acabar de hacer los cambios en su Gobierno. Está haciendo modificaciones de áreas. El presidente nos pide unos días", ha dicho este miércoles, un día después de la investidura, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en TVE. Calvo ha dado por hecho que continuará en la Moncloa, donde compartirá el cargo de vicepresidenta con Pablo Iglesias, en la parte social, y Nadia Calviño, en la económica.

Mientras Sánchez ha decidido tomarse unos días para nombrar a sus ministros, todos los miembros morados del futuro Ejecutivo (cuatro ministros más la vicepresidencia de Iglesias) ya se conocen. Calvo ha dejado entrever que el contraste ha causado malestar en el PSOE. "Las formas son importantes", ha señalado la vicepresidenta, defendiendo que hasta después de la investidura no se debería haber anunciado ningún nombramiento. Aun así, ha evitado cargar las tintas. Cuando le han preguntado si el comportamiento de Podemos ha "molestado", ha optado por no contestar. "Hay cosas a las que no se puede dar más trascendencia", ha dicho, poco antes de subrayar las diferencias de peso dentro del Ejecutivo de coalición que tendrán los socialistas y los morados. "La asimetría en escaños hace muy fáciles las cosas. Estamos hablando de un partido con 35 escaños y otro con 120", ha explicado.

CATALUÑA Y LOS PRESUPUESTOS

La vicepresidenta, por último, ha vuelto a culpar al PP de la situación en Cataluña. "Nos gustaría que el resto de partidos ayudara. También las derechas, que son las que nos han conducido a esta situación tan desesperante. Es una herencia del PP. El PP se ha desentendido y ha echado leña al fuego. Y Cs ha echado tanta leña que se ha quemado", ha señalado. Según Calvo, las relaciones con ERC, cuya abstención ha sido indispensable para que Pedro Sánchez fuese reelegido, estarán presididas por "la valentía y la sinceridad". En este sentido, ha anticipado que los republicanos apoyarán los nuevos Presupuestos, un gesto que permitiría que esta incierta legislatura durase, como mínimo, dos años.