La campaña de JxCat y de ERC se enfanga en Twitter

La división entre Junts per Catalunya y ERC es cada vez más evidente y una muestra de ello ha habido este sábado en Twitter, donde un mensaje de Marina Geli -que va en el puesto 81 de la lista de Carles Puigdemont por Barcelona- 'olvidando' que ERC integraba el Govern cesado ha soliviantado a los republicanos, que han salido raudos a enmendarle la plana.

El mensaje de la discordia decía lo siguiente: "Votar al 'president' Puigdemont, votar a Junts per Catalunya, claramente es decir 'no' al 155 y devolver el Govern legítimo actual. Votar a ERC, ¿qué Govern? Claridad y unidad ante la excepcionalidad".

La 'exconsellera' socialista, que rompió el carnet del PSC cuando el partido abandonó el derecho a decidir, ha llamado a concentrar el voto independentista en JxCat y ha avisado de que "la unidad del soberanismo es imprescindible para tener la fuerza y los votos para revertir políticamente, democráticamente, el 155".

"Así, no"

Los mensajes de Geli, lanzados en plena tendencia al alza de la lista de Puigdemont en las encuestas, han obtenido una rápida respuesta por parte de la que fuera portavoz republicana y, en la pasada legislatura, secretaria primera del Parlament, Anna Simó. "Marina, Marina, no hace falta. Así, no", ha replicado, lacónica.

Mucho más contundente ha sido la número 5 de la lista de ERC por Girona, Magda Casamitjana, quien también abandonó el PSC cuando arrancó el proceso independentista. Casamitjana ha subrayado que votar a Esquerra es "votar república e izquierda sin dudas". "Es no esconderse detrás de nada ni nadie. Restituir TODO el Govern legítimo", ha añadido, antes de advertir de que quien en realidad moverá los hilos de Junts per Catalunya en el Parlament será la antigua Convergència.

Por último, la concejal de ERC en Olesa de Monserrat, Mireia Monfort, ha calificado de "patético" el tuit de la 'exconsellera' socialista y le ha preguntado si Esquerra no forma parte del "Govern legítimo". "¿Oriol Junqueras en prisión no es el vicepresidente legítimo? Hablas de unidad y tú divides, 'lástima! Así, no", ha zanjado.

Acto con alcaldes

En un acto de campaña de JxCat con alcaldes del PDECat que integran la candidatura, se ha evitado mencionar a los republicanos, pero se ha insistido en que la victoria de la lista de Puigdemont el 21-D será lo que permitirá al 'expresident' regresar a Catalunya y ser "restituido" en el cargo, obviando que pesa sobre él una orden de dentención.

"(El 'expresident') volverá gracias a los votos que emitirán las urnas el próximo 21 de diciembre", ha exclamado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.

En este acto, celebrado en La Garriga (Barcelona), ha aparecido por sorpresa la 'exconsellera' de Governació Meritxell Borràs, tras su salida de la cárcel de Alcalá Meco el pasado lunes.