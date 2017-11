Cara a cara Mas-Zapatero, este domingo en 'Salvados'

Mientras las posibilidades de un debate electoral entre los cabezas de cartel del 21-D son remotas ahora, con los candidatos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en Bruselas y en prisión, respectivamente, el programa 'Salvados' ha reunido a dos expresidentes, uno del Gobierno central y otro del catalán. José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas protagonizarán el cara a cara que el espacio de La Sexta presentado por Jordi Évole ofrecerá este domingo a partir de las 21.20 horas.

El periodista ha publicado en su cuenta de Twitter las primeras imágenes del cara a cara entre el exdirigente del Ejecutivo del PSOE y el expresidente de la Generalitat. El avance muestra a Évole trasladándole a Mas una pregunta de Zapatero: si el 'expresident' sigue siendo independentista, tras las convulsas semanas vividas desde que el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI).

Tras responder el exjefe del Govern y presidente del PDECat que no ve "ninguna alternativa", acaba asegurando que sí sigue siendo independentista. "No parece muy convencido", le espeta Zapatero.

En un tuit anterior, tras la grabación del programa, Évole había escrito: "Acabamos de grabar un debate trepidante (no es broma) entre Mas y Zapatero. Titular: casi no me han dejado hablar".

El espacio incluye también este domingo una entrevista al cantautor Joan Manuel Serrat, que reflexionará sobre las consecuencias del proceso soberanista en Catalunya.