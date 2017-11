El cardenal Cañizares, a Junqueras: "Cuando se genera odio, eso no es ser cristiano"

El cardenal Antonio Cañizares asegura que "cuando se genera odio", en alusión al independentismo, "eso no es ser cristiano". El arzobispo de Valencia contesta con esas palabras, en una entrevista en 'La Razón', preguntado acerca de la fe del vicepresidente del Govern cesado. "Ni el señor [Oriol] Junqueras ni nadie puede decir que el secesionismo se apoya en la Iglesia".

El también líder de ERC se apoyó en su cristianismo para defender, durante su declaración ante la jueza Carmen Lamela tras la que entró en prisión, que no es partidario de la violencia. "Violencia, nunca, jamás, por muchas razones. Soy creyente. Mis convicciones me alejan y me impiden cualquier acto violento de cualquier forma", afirmó en la Audiencia Nacional, según revelaron los audios de la declaración.

En respuesta a esas manifestaciones, Cañizares replica que "la enseñanza de la Iglesia es clara". "Cuando se genera odio, una violencia que no es simplemente violencia física sino agresión al contrario, eso no es ser cristiano", afirma en la entrevista. Y añade: "El independentismo ha suscitado odios que no existían".

POCA CLARIDAD

El cardenal arzobispo de Valencia afirma, además, que, "en el caso de la secesión", esta no es compatible con ser buen católico. "Lo digo cuando se trata de países democráticos. No se puede ser católico en Italia y defender el secesionismo", sentencia. Sobre la posición de la Conferencia Episcopal en relación al 'procés', subraya: "Deberíamos haber sido más claros".