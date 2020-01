Casado confía en que el CGPJ no avale el nombramiento de Delgado

Pablo Casado ha iniciado el día mostrando su confianza en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no avale el nombramiento de Dolores Delgado, extitular de Justicia y propuesta por Pedro Sánchez como fiscala general del Estado. El CGPJ tiene previsto dar a conocer hoy su informe sobre la idoneidad de Delgado. Ese documento es preceptivo, pero no vinculante. Confío mucho en el CGPJ, no como la izquierda, que hoy declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige una imparcialidad que un diputado del PSOE como es el caso de Delgado, a día de hoy no tiene, ha afirmado Casado en un desayuno informativo en Madrid.

Preguntado sobre si tiene información sobre el contenido del informe, ha respondido que no y ha añadido que ha hecho el comentario con absoluto respeto a la independencia del órgano máximo de los jueces. El líder de los conservadores se ha preguntado qué habría dicho la oposición si su partido hubiera propuesto en su momento a ese puesto a Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia y exalcalde de Madrid por el PP. Casado ha recordado que Delgado fue reprobada tres veces por el Congreso de los Diputados, ha participado en mítines del PSOE "hasta hace un mes" y se le oyó "reírse" en la "grabación de una organización dedicada a la extorsión a empresarios y periodistas". Se refería el dirigente del PP a las grabaciones de José Manuel Villarejo en las que en un almuerzo informal Delgado reveló que en un viaje de trabajo de varios días a Cartagena de Indias (Colombia) vio cómo "una serie de jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad".