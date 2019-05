Casado señala la imagen de partido corrupto como causa de la debacle

Pablo Casado se ha revuelto contra los críticos que le acusan de la debacle por su giro a la derecha. El líder del PP ha revelado que su equipo ha encargado estudios sobre la opinión de sus potenciales votantes que señalan que la principal causa por la que no les dieron su respaldo el 28-A fue la corrupción y no la radicalización de sus mensajes.

El presidente de los conservadores se ha descargado así de responsabilidad por el desplome de 137 a 66 escaños y subraya el lastre que ha supuesto para él y su nuevo equipo la herencia recibida de manos de Mariano Rajoy. Se da la circunstancia que estos días los que han alzado la voz públicamente contra la derechización del partido han sido dirigentes próximos al exjefe del Ejecutivo como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el dirigente los populares vascos, Alfonso Alonso.

Los escándalos de la 'Gürtel', la 'Púnica', el 'caso Taula' o 'la operación Kitchen' afectan a destacados miembros del PP y, aunque no han sido objeto principal de debate en la campaña de las generales, sí que han pesado en el sentido del voto de los electores de derechas, según ha comentado Casado. "No dicen la prisión permanente revisable...", ha afirmado sobre las causas que los participantes en esos estudios cualitativos han puesto de manifiesto. En una entrevista en 'Espejo Público', el líder de la oposición ha dicho que no se ha planteado dimitir en ningún momento porque tanto Rajoy como José María Aznar e incluso Pedro Sánchez consiguieron llegar a la Moncloa al tercer intento.

VOTAR "AL ORIGINAL"



Casado ha insistido en que, en el "primer congreso de la historia" del PP por "primarias", los afiliados le dieron un mandato para cuatro años y, por lo tanto, aunque se lleve un nuevo revés electoral el 26 de mayo, prevé seguir liderando la formación.

Ha vuelto a lamentar la división de la derecha y ha acusado a Ciudadanos y Vox de "imitar" y "plagiar" a su partido. Por eso, ha concluido, en estos próximos comicios municipales, autonómicos y europeos de dentro de dos semanas habría que "votar simplemente al original".