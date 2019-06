Cerrado. Así es como se encuentra el pacto entre el PPy Ciudadanos para gobernar juntos Castilla y León. Al menos, en lo que tiene que ver con el acuerdo programático de un centenar de medidas. Ahora llega el turno del reparto de puestos, de las denominaciones de las áreas de gobierno y de las personas, según detallan las fuentes consultadas por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. Aquí, Ciudadanos considera «irrenunciables»las consejerías de Educación y Sanidad.

El acuerdo final está previsto resolverlo entre hoy y mañana para darle oficialidad y presentarlo el mismo jueves, un día antes de la constitución de las Cortes de Castilla yLeón, aquí en Castilla y León y previsiblemente en Valladolid, con la presencia de las direcciones nacionales de ambos partidos.

Todo lo que tiene que ver con el reparto de las consejerías, la nomenclatura de cada una de ellas y los nombres de las personas que las dirigirán trascienden al grupo de trabajo que hasta ahora estaba negociando. En este punto del final de la negociación y del acuerdo intervienen directamente los dos candidatos, Alfonso Fernández Mañueco y Franciso Igea, directamente con las direcciones de Madrid, todo apunta que con el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, y el dos de Albert Rivera, José Manuel Villegas, como en Andalucía y Murcia.



Después del freno, más bien tregua por unos días, que se le impuso a la negociación para respetar la constitución de los ayuntamientos, los grupos de trabajo de PP y Ciudadanos retoman sus reuniones con el fin de cerrar los últimos flecos de lo que será la base de su programa de gobierno y con el comienzo del reparto de áreas de gobierno, de consejerías.



El planteamiento de Ciudadanos, tal y como adelantó EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN hace dos semanas, es claro y pasa por reclamar cuatro consejerías y la presidencia de las Cortes, además de la Vicepresidencia de la Junta para su candidato Francisco Igea. De esta forma, para el PP serían las cinco restantes. De estas cuatro, Ciudadanos considera «irrenunciables» Sanidad y Educación, a decir de las fuentes de la formación naranja consultadas por este periódico.



El partido que lidera Albert Rivera, a decir de estas mismas fuentes, no es partidario de aumentar el actual número de consejerías. Entienden que con las nueve que existen actualmente es suficiente y, además, el aumento de áreas iría en contra de su planteamiento de no aumentar el gasto público. Como ya dijo el propio Igea durante la campaña «todo pasa por gestionar mejor». Este reparto de tareas de gobierno estaría, tal y como publicó este periódico, en la misma idea de proporcionalidad del modelo de gobierno andaluz. En la Junta de Andalucía, el PP tiene la presidencia y seis de las once consejerías y Cs, la vicepresidencia y cinco. Pero estas mismas fuentes señalan que finlamente todo apunta a que l juego de proporcionalidades sería igual al que se está dando en Murcia. De esta forma, seis consejerías serían para los ‘populares’ de Alfonso Fernández Mañueco y tres para el equipo de Igea.



Este es el planteamiento de base sobre el que parte la negociación el equipo de trabajo liderado por Igea. Una propuesta que, según indican las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, tendría como irrenunciables para Ciudadanos el asumir las consejerías de Educación y de Sanidad, donde Igea quiere demostrarle a los ‘populares’ cómo llevar a cabo esa mejor gestión que permita reducir las listas de esperar y la falta de médicos, sobre todo en Atención Primaria.



Además, en Ciudadanos entienden que las consejerías de Economía y Hacienda deben separarse. Economía estaría unida con Empleo y Hacienda volvería a estar solitario. Un cartera para la que suena y que, por tanto, si finalmente el PP accede a que pase a manos de la formación naranja, podría estar dirigida por el ex procurador leonés, Manuel Mitadiel, uno de los hombres de absoluta confianza de Francisco Igea, a quien siempre ha defendido y apoyado. De hecho, Mitadiel fue uno de los primeros que animó al líder de Ciudadanos a presentarse a las primarias contra la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.



Conviene recordar que las labora de gestión en el departamento de Hacienda no le serían extrañas a Mitadiel. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y que esta legislatura fue el portavoz de Cs en las comisiones de Economía y Hacienda, Empleo y Sanidad, ya fue secretario general de la Consejería de Haciendan en el primer gobierno socialista de Castilla y León.

Mesa

«Si ellos tienen la presidencia de la Junta, lo lógico es que la de las Cortes sea para Ciudadanos». Con esta afirmación, las fuentes de Ciudadanos consultadas por este periódico dejan claro que el próximo presidente o presidenta del Parlamento autonómico será naranja. En este caso, presidenta ya que, como también avanzó este periódico, se perfila la procuradora por León, Ana Carlota Amigo, una de las fieles desde el primer momento al candidato Igea.



En cuanto a la Mesa de las Cortes, la idea inicial pasaría por mantener su composición de seis miembros y un reparto igual para los tres grupos de las Cortes. De esta forma, PP, CS y Partido Socialista tendrían dos miembros cada uno, lo que garantizaría la mayoría de la Mesa para el bloque de derechas, a pesar de ser el PSOE la fuerza más votada y con mayor número de procuradores.